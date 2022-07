Kwik in een Canadees meer lozen, in naam van de wetenschap

Twee kleine elektrische propellerbootjes, gevuld met wetenschappers en een bak kwik, zigzaggen op een lenteavond in 2001 over een meer. „Verboden om te vissen”, staat op een bord aan de oever – met goede reden. Aan de achterkant van de boot verdwijnt het kwik langzaam in het meer, gelijkmatig verdeeld over de oppervlakte. Tot in de herfst zijn de bootjes elke twee weken hier te vinden, net als de zes jaar daarna. Ze varen op Lake 658 – onderdeel van het Experimental Lake Area in het zuidwesten van de Canadese provincie Ontario. En in de omgeving van het meer vliegt af en toe een sproeivliegtuig, dat kwik over de bossen doet neerdalen.

Kwik is een zwaar metaal dat wereldwijd ecosystemen vervuilt en de gezondheid van mensen aantast. Er bestaat een natuurlijke wereldwijde kwikcyclus, maar daar heeft de mens sinds halverwege de negentiende eeuw grote hoeveelheden kwik uit de grond aan toegevoegd. Via goudmijnen, kolencentrales en zware industrie komt kwikgas in de atmosfeer terecht, dat meestal via regenval in zee, rivieren, meren en grond eindigt. Daar wordt kwik door bacteriën omgezet tot methylkwik. Methylkwik is bio-accumulatief: het bouwt gedurende een leven op in vooral spierweefsel van bijvoorbeeld vissen. En het is biomagnificerend: hoe hoger in de voedselketen, hoe hoger de concentraties kwik in dieren. Een predatorvis als makreel bevat zo meer kwik dan plankton, of kleinere vissen. Als mensen via vis te veel kwik binnenkrijgen, kan dat gezondheidsschade opleveren – vooral voor jonge en ongeboren kinderen. Het belemmert de groei van de hersenen, met soms levenslange gevolgen. Naar schatting hebben 1,8 miljoen Europese kinderen te veel kwik in het bloed.

Onbeantwoorde vraag

Tussen 1980 en 2000 nam de kwikuitstoot flink af, maar inmiddels daalt de jaarlijkse uitstoot niet verder. Wel tekenden 128 landen in 2013 het Minamataverdrag, met als doel uitstoot te verlagen. Daardoor wordt de komende jaren weer een daling verwacht. Eén grote vraag is echter nog onbeantwoord: hoe lang duurt het tot ecosystemen hersteld zijn?

Met die vraag in het hoofd voeren Canadese en Amerikaanse onderzoekers over Lake 658. Zeven jaar lang vervijfvoudigden zij de kwiktoevoer aan het ecosysteem, en analyseerden ze de snelheid van kwikopname. De acht opvolgende jaren daarna maten ze het herstel. Ze gebruikten een bijzondere variant – of ‘isotoop’ – van kwik die nog nooit eerder door mensen is uitgestoten. Zo konden ze in metingen achterhalen welke kwikvervuiling ‘natuurlijk’ was, en welke vervuiling van henzelf kwam. Onlangs publiceerden de onderzoekers een studie in Nature. De belangrijkste uitkomst, zo schrijven de auteurs: zodra de toevoer van kwik aan een ecosysteem stopt, zal de concentratie van methylkwik in vissen snel afnemen.

De toegevoegde hoeveelheid kwik is vergelijkbaar met de vervuiling in industriële gebieden Yanxu Zhang hoogleraar biogeochemie

„Kwik doordrong het ecosysteem ongelooflijk snel”, zegt Paul Blanchfield. Hij is ecoloog en eerste auteur van de studie. „Binnen enkele weken zagen we methylkwik al terug in het water en in zoöplankton. Aan het eind van de eerste zomer was het in kleine vissen te vinden. Na een jaar detecteerden we het in grotere vissen.” Zeven jaar na de eerste zigzag, aan het einde van de toevoegingsfase, was in elke meerbewoner een verhoogd kwikgehalte te zien.

Maar is het niet ethisch dubieus om uit naam van de wetenschap een meer te vervuilen? „Toen tien jaar geleden de eerste studies hierover uitkwamen, dacht ik hetzelfde”, zegt Yanxu Zhang. Hij is hoogleraar biogeochemie aan de Nanjing Universiteit, en focust op het gedrag van vervuilende chemicaliën in het milieu. „Maar zo erg is het allemaal niet. De toegevoegde hoeveelheid kwik is niet veel. Het is vergelijkbaar met de vervuiling in dichter bewoonde en industriële gebieden. Daarnaast is het meer heel afgelegen, waardoor er geen gevaar voor mensen is.” Dat beaamt Blanchfield, en hij voegt toe: „De concentraties in het meer hebben geen schadelijke effecten op de vissen in het meer. Daarnaast hebben we samengewerkt met lokale en nationale overheden. Het belang van het onderzoek moest groot genoeg zijn, en dat was het.”

Bovendien lijkt kwik weer snel uit het meer te verdwijnen. Nadat de toevoer van de kwik werd stopgezet, nam de kwikconcentratie in het water binnen drie jaar met 80 procent af. Wat later pas daalde het kwikgehalte in vissen of ander leven in het meer. Die daling wisselde per diersoort, vooral omdat het kwikgehalte niet in individuele vissen lijkt af te nemen, maar pas bij nieuwe generaties. In houtingen – een vis uit de zalmfamilie – nam het kwikgehalte in acht jaar tijd twee keer langzamer af dan in baarzen, ondanks dat baarzen gemiddeld veel meer kwik in zich hadden. Het belangrijkste verschil tussen de twee: baarzen leven gemiddeld drie jaar, de houtingen zeventien.

Mondiale cyclus

„De studie komt op een goed moment, aangezien we in de nabije toekomst een daling in uitstoot verwachten”, zegt Zhang. „Het is echter nog onduidelijk hoe ecosystemen daarop gaan reageren. De resultaten van de studie zijn bemoedigend voor de effectiviteit van het Minamataverdrag.”

De studie past bovendien in een trend binnen onderzoek naar mondiale kwikvervuiling. Veel onderzoekers proberen modellen te maken van de mondiale kwikcyclus – de manier waarop kwik zich verspreidt over de wereld door lucht, zeeën en grond. Pas recentelijk beginnen onderzoekers in modellen mee te nemen hoe ecosystemen reageren op veranderingen in de kwikcyclus. Zhang was een jaar geleden de eerste: het model dat hij in Nature Communications publiceerde, voorspelt onder andere effecten op kwik in ecosystemen en gezondheidsschade bij mensen. „We hebben nog veel observaties nodig om de precisie van ons model te kunnen evalueren”, zegt Zhang. „Ik verwacht dat deze data ons model significant kunnen verbeteren. De studie is heel relevant voor mondiale modellen.”

Jeroen Sonke, biogeochemicus aan het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek in Frankrijk, kijkt al uit naar vervolgonderzoek in de komende decennia. „Slechts een kwart van de kwiktoevoer naar het meer komt direct uit regen, de rest komt vanuit regenwater dat via het omliggende bos in het meer terechtkomt. Op dit moment is nog onbekend hoe snel kwik uit de bosbodem in het meer terecht gaat komen. De verplaatsing van kwik uit de bossen naar het meer zou wel tien, honderd of duizend jaar kunnen duren.”

„We blijven het meer en de vissen observeren, om te begrijpen hoe de populaties blijven reageren op de kwik die we hebben toegevoegd”, reageert Blanchfield. „Maar ook de kleine hoeveelheid kwik die vanuit bossen in het meer terechtkwam, verdween snel uit de vissen. Alsnog zijn we benieuwd of het kwik in de bossen naar het meer getransporteerd gaat worden, om een compleet beeld te krijgen van wat er gebeurt rondom het meer.”