Kaag en Rutte doorbreken taboe: bekritiseren ECB voor steun aan Zuid-Europa

Tot niet zo heel lang geleden gold het als not done in de Nederlandse politiek: de centrale bank bekritiseren. Want de centrale bank is onafhankelijk. Om goede redenen was de in 1998 opgerichte Europese Centrale Bank (ECB) op afstand van de politiek geplaatst, net als De Nederlandsche Bank eerder. Politieke inmenging zou de taak van de monetaire autoriteiten om prijsstabiliteit te bereiken, bemoeilijken.

De afgelopen jaren begon het bekritiseren van de ECB geaccepteerd te raken in Den Haag. De ECB begon de grenzen van haar mandaat op te zoeken – met name door grootscheeps staatsleningen op te kopen – en dat was voor Tweede Kamerleden reden om de centrale bank openlijk op de korrel te nemen. Toen oud-ECB-president Mario Draghi in 2017 op bezoek was in de Tweede Kamer, kreeg hij een stortvloed van kritiek over zich heen, onder meer van toenmalig CDA-parlementariër Pieter Omtzigt, die zich al jaren profileert als luis in de pels van de ECB.

Nu lijkt deze trend door te zetten: behalve Kamerleden bemoeien ook leden van het kabinet zich meer met het monetair beleid uit Frankfurt. Het Financieele Dagblad berichtte vrijdag dat minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) deze week in de Tweede Kamer vertelde dat ze ECB-president Christine Lagarde heeft aangesproken op het monetair beleid. Tijdens een vergadering van de Eurogroep (het orgaan van ministers van Financiën van de eurozone) heeft ze Lagarde gewaarschuwd dat de centrale bank „zich dient te houden aan het verbod op monetaire financiering”.

Leenkosten Zuid-Europa

Kaag doelt op het principe dat de centrale bank niet overheden mag financieren. Het verbod op monetaire financiering staat vastgelegd in het EU-verdrag. De ECB dreigt zich – althans volgens het kabinet – op het terrein van monetaire financiering te begeven door extra staatsleningen op te kopen van Zuid-Europese landen, om hun leenkosten te drukken.

Onlangs kondigde de ECB na spoedoverleg aan dat zij hiertoe bereid is, om te voorkomen dat de rentes die Italië en andere Zuid-Europese landen op staatsleningen betalen, niet te zeer stijgen ten opzichte van het niveau van Duitsland (het ijkpunt binnen de eurozone).

Om de piekende inflatie te lijf te gaan, laat de ECB over een breed front de rentes oplopen, maar de verschillen tussen Noord en Zuid mogen niet te groot worden. Volgens de ECB is dit nodig om ervoor te zorgen dat het monetair beleid effectief is in de hele eurozone: „fragmentatie” moet worden tegengegaan.

Kaag zei hierover tijdens overleg in de Tweede Kamer dat ze hierover „een aantal vragen” heeft gesteld aan Lagarde tijdens de Eurogroep-vergadering van 16 juni. „Ik heb toen Lagarde bevraagd binnen de kaders waarin dat kan”, aldus Kaag. „De ECB mag niet de prikkels tot een gezond begrotingsbeleid ontnemen.”

Premier Mark Rutte (VVD) liet zich na de EU-top vorige week in gelijke zin uit, maar minder specifiek. Volgens de premier moet Italië er zelf voor zorgen dat de rente op zijn staatsleningen niet te hoog oploopt. Dit zou passen binnen de „taakverdeling” in de eurozone.

Lees ook: Een tumultueuze dag voor de inflatietemmers