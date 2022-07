Inflatie in juni 9,9 procent, iets lager dan in mei

De inflatie is in juni iets gedaald ten opzichte van mei, blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceerde. Een maand geleden lagen de prijzen nog 10,2 procent hoger dan een jaar eerder. De meest recente cijfers laten een prijsstijging van 9,9 procent ten opzichte van een jaar eerder laten zien.

Het is vooral de energieprijs die minder sterk stijgt. In mei kostte brandstof 67 procent meer dan een jaar geleden, nu is dat nog 59 procent. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak zijn in de afgelopen maand juist verder gestegen – in juni waren die producten 1,5 procentpunt duurder dan vorige maand.

Het CBS publiceert naast de nationale inflatiecijfers maandelijks een Europese prijsindex, om de inflatie in de gehele Eurozone te kunnen vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat de Europese cijfers de kosten van wonen niet meenemen.