In ‘From Southeast With Love’ klinkt de Bijlmer op zijn knuffelbaarst

Een feelgood vrijdagavond televisie-tip: From Southeast With Love, een showcase-avond van musici uit de culturensmeltkroes Amsterdam-Zuidoost (waaronder de Bijlmer) in het Amsterdamse Concertgebouw. Organisator, gitarist, arrangeur en Zuidooster in hart en nieren Orville Breeveld (44) wilde een begin maken aan de oplossing van het feit dat Zuidoosters de chique zaal maar mondjesmaat (kunnen) vinden, zowel als publiek als als artiest op het podium. „Kansen. Daar gaat dit concert om. De mensen die ik gevraagd heb om op te treden moeten voelen: ook het Concertgebouw is van jou”, aldus Breeveld.

Wat eind mei nog een kakofonie was in de repetitiekelder van de Q-factory in Amsterdam, groeide uit tot een knuffelbaar concert op 5 juni. Op het podium staan mensen die in Zuidoost vanzelfsprekende artiesten zijn. Black Harmony (close harmony met prachtig sensitief gezongen Afro-Surinaamse liederen), La Rouge (drums, zang, energie) en Jimmy Ramphalmisser (Hindoestaanse opzwepende zang) springen eruit. Jonge talenten Soul Macc (soulzang) en Yung Nnelg (hiphop) krijgen een kans om op te vallen. Het enige wat echt jammer is aan de show, is dat iedereen maar één liedje mag doen. Te veel talent, te weinig tijd. Alleen publiekstrekker Edsilia Rombley (die „had een tante in Zuidoost”) krijgt twee liedjes.

Gelukkig heeft de NTR het concert opgenomen, zodat er een glimp van de uitgelaten sfeer vereeuwigd is. Als je Breeveld zoekt: je herkent hem in het ensemble aan zijn gelukzalige grijns. Hij sluit het concert af met ‘Het Beste Beloofd’, een eigen nummer waarin de knuffelbaarheid van het concert samenkomt: een mooie meezinger met volksliedpotentie. Zelf krijg je dan weer een gelukzalige grijns van de stabiliteit van bandleider Benny Alwart (bas) en de wetenschap dat nestor Eddy Veldman (drums) al jaren een baken van musicerend Zuidoost is, als leraar en als mentor van generaties musici.