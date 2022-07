Huisartsen vragen aandacht voor te hoge werkdruk tijdens zeldzame demonstratie

Huisartsen hebben deze vrijdag op het Malieveld in Den Haag gedemonstreerd vanwege te hoge werkdruk. Volgens persbureau ANP gaat het om honderden mensen, van wie velen een wit t-shirt dragen waarop staat voor hoeveel patiënten ze zorgen. Een groep demonstrerende huisartsen is later op de dag weggestuurd door de politie bij het Binnenhof. De laatste keer dat huisartsen zo massaal protesteerden was in 2011, toen men demonstreerde tegen de destijds aangekondigde bezuinigingsplannen van het kabinet.

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een van de initiatiefnemers van het protest, komen veel problemen in de zorg bij de huisarts terecht. De huisartsenzorg zou een grens hebben bereikt. Huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten vragen minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) om met oplossingen te komen die de druk op de huisartsenzorg kunnen verlichten.

Waarnemer Isabel van Hövel-Ullmann, die huisartsen bijstaat, zei eerder deze week in NRC dat huisartsen er teveel complexe zorgtaken en administratieve werkzaamheden bij hebben gekregen. „Er kwam steeds meer gespecialiseerde zorg bij: ouderenzorg, cardiologie, astma en COPD-behandelingen. Nu is de grens bereikt: we hebben te veel zorg op ons bordje gekregen”, zei ze. Contact met patiënten zou daardoor steeds spaarzamer zijn.

De betoging op het Malieveld is de afsluiting van een protestweek, waarin huisartsen binnen hun praktijk op verschillende manieren aandacht vroegen voor de te hoge werkdruk. Het ging daarbij om acties die patiënten niet raakten. Zo zette een huisarts volgens NOS volle emmers water in de praktijk om de nood te illustreren.

Lees ook: ‘Euthanasie? Woensdag eind van de dag, we zitten wat krap’