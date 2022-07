Het kompas dat Odysseus de weg wees

Het vervult me altijd met ontzag voor onze voorvaderen dat ze in staat waren ‘de hemel te lezen’, vast te stellen waar ze zich op zee bevonden aan de hand van de sterren, te weten hoe laat het was of wanneer het weer tijd werd om te zaaien. Gelukkig zijn er mensen als Siebren van der Werf, een Groningse natuurkundige die alles snapt van wat er aan de hemel plaatsvindt en dat helder uiteen kan zetten.

Siebren van der Werf: Drieduizend jaar navigatie op de sterren Mythevorming en geschiedenis Querido, 183 blz. €24,99 ●●●●●

Eerder publiceerde hij over het door hem ontdekte Nova Zembla-verschijnsel, een optische vertekening van het zonlicht in de atmosfeer die zorgde dat de bewoners van het Behouden Huys de zon na de lange poolnacht eerder zagen terugkeren dan astronomisch mogelijk was. Van der Werf bedacht niet alleen hoe dat kwam, maar onderbouwde zijn oplossing van het raadsel aan de hand van computerberekeningen.

Daar maakt hij ook in het onlangs verschenen Drieduizend jaar navigatie op de sterren uitgebreid gebruik van. Zo laat hij zien dat een mythisch IJslands zeemonster niet veel anders kan zijn geweest dan een vertekend beeld van ijsbergen, en dat een mythische monstergolf een luchtspiegeling moet zijn geweest.

In dit prachtig uitgegeven boekje zet hij duidelijk uiteen hoe verschillende volkeren – van de oude Grieken tot de Polynesiërs en de Vikingen – gebruikmakend van zon, maan en sterren de zeeën hebben doorkruist. Hij citeert daarbij de oorspronkelijke bronnen, die hij veelal zelf heeft vertaald, wanneer anderen dat met te weinig benul van de beschreven waarnemingen hebben gedaan. Zo reconstrueert hij het sterrenkompas dat Odysseus de weg kan hebben gewezen en concludeert dat zijn thuisreis ongeveer midden augustus moet hebben plaatsgevonden. Of hoe de Vikingen onder leiding van Leif Eriksson Amerika hebben ontdekt, met een zonnekompas. Dat ze daarbij ook een zonnesteen zouden hebben gebruikt, waarmee ze zelfs bij dichte bewolking de plaats van de zon aan de hemel konden vaststellen, is volgens Van der Werf niet meer dan een mooi verhaal. Een fijne gids dus, die uitlegt, maar je bewondering voor onze voorvaderen intact houdt.