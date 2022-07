Harder optreden van overheid kan boeren verder radicaliseren

Smeulende hooibalen en met trekkers vernielde politieauto’s als voorbode van een burgeroorlog. In de week waarin de boerenprotesten voor het eerst in jaren uitmondden in grof geweld was daarover speculeren in de Tweede Kamer geen taboe meer. Nederland is „als een vulkaan die op uitbarsten staat”, zei PVV-leider Geert Wilders donderdag. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging doceerde als volleerd historicus dat revoluties meestal begonnen met een boerenopstand. „Ik heb er al eerder voor gewaarschuwd”, sprak Van der Plas. „Er sluimert heel veel.”

Begrip voor de boerenwoede maakte afgelopen week bij partijen van links tot rechts plaats voor een scherpe veroordeling van geweld en intimidatie. De politiek wil een duidelijke grens stellen nu het opzoeken van bewindslieden en Kamerleden thuis aan de orde van de dag is, politiebusjes met sloophamers worden bewerkt, en boze boeren het recht in eigen hand wilden nemen door gearresteerde collega’s uit de gevangenis in Apeldoorn te bevrijden. Tegelijkertijd worstelt Den Haag met het dilemma tussen harder ingrijpen en de-escaleren.

Het karakter van de boerenprotesten veranderde deze week, ziet Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De boerenorganisaties trokken vorige week bij de grote manifestatie in Stroe nog samen op. „Dat was een positief getoonzette actie, met stevige ondertoon”, zegt Van Stekelenburg. Toen de stikstofplannen een dag later in het Kamerdebat niet wezenlijk veranderden, viel de boerencoalitie uit elkaar. „Het gevoelen werd: leuk zo’n gematigd geluid, maar zo wordt er niet naar ons geluisterd. Toen zijn de radicale flanken in actie gekomen.”

Ook hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) ziet radicalisering. „Wat heel erg zorgen baart is dat de organisatiegraad afneemt. Landbouworganisaties als LTO kunnen niet of nauwelijks meer aansturen en boeren hitsen elkaar in online groepen op tot steeds extremere acties.” Van Stekelenburg ziet dat radicale anti-overheidsbetogers, die eerder tegen het coronabeleid demonstreerden, zich bij de boeren aansluiten. „Ze zien in wat de boeren overkomt het bewijs voor het idee: de overheid legt een strop om onze nek, we worden beknot in onze vrijheid.”

Politici benadrukken steeds: het is maar een heel klein deel van de boeren dat de rellen veroorzaakt. „Zeker niet alle boeren zijn relschoppers”, onderstreepte SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij in de Kamer. In het boerendebat hebben rechts en links van toon gewisseld: waar het vaak linkse partijen zijn die de achterliggende oorzaken van rellen willen begrijpen, tonen zij nu veel minder begrip. PvdA-leider Attje Kuiken wees in het Kamerdebat gesprekken van de hand met „tuig” dat juist hard moet worden „aangepakt”.

Lokaal wordt al steviger ingegrepen. De gemeente Harderwijk stelde deze week tot twee keer een noodverordening in rond de woning van minister Christianne van der Wal (VVD). De politie verrichtte deze week meer dan tien arrestaties, het OM zet snelrecht in waar mogelijk. Concrete zorgen zijn er over aanstaande maandag, de dag dat boeren het land zouden willen „platleggen” door onder meer op te trekken naar vliegvelden en de Rotterdamse haven. Is meer machtsvertoon van de staat nodig om aan de ontwrichting een einde te maken?

Grootschaliger geweld van de kant van de politie kan beter voorkomen worden, denkt Otto Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. „Boeren kunnen dan zeggen dat ze niet alleen slachtoffer zijn van het stikstofbeleid, maar ook van politiegeweld. Dat werkt enorm mobiliserend en is precies het effect dat je niet wil hebben.”

Niet vanzelf

Het kabinet kan hopen dat de acties vanzelf minder worden en de steun van de bevolking slinkt, zoals begin 2020 na de vorige boerenprotestgolf. Toen trok opeens de coronacrisis alle aandacht, nu belooft stikstof nog maanden hét politieke thema te blijven, met de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar maart op komst.

Premier Rutte (VVD) ging donderdag mee in de suggestie van de Kamer om het aanstellen van een onafhankelijke bemiddelaar te onderzoeken, die de spanningen tussen overheid en boeren zou moeten wegnemen. Het kabinet staat open voor dialoog, zei Rutte, maar onder voorwaarden: het wil niet met relschoppers aan tafel en er valt niet te tornen aan de in de coalitie afgesproken doelstelling om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Terwijl de actievoerende boeren het hele stikstofplan van tafel willen.

Dat zijn twee zó uiteenlopende posities dat het bij voorbaat de vraag is of een bemiddelaar, hoe bedreven ook, overheid en boeren weer tot elkaar kan brengen. Zelfs als dat lukt, is het onwaarschijnlijk dat de radicale boerenflank een compromis zomaar accepteert.

