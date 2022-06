‘Groen zijn’ is bij elke bank weer anders

Het moet het einde betekenen voor greenwashing door financiële instellingen, en groene financiële keuzes makkelijker maken: de Europese taxonomie. Dit classificatiesysteem bepaalt wat een duurzame investering is, en wat niet.

Het nieuwe stelsel wordt de komende jaren stapsgewijs ingevoerd. Met behulp ervan moeten beleggers, toezichthouders en andere belanghebbenden direct kunnen zien of een bedrijf investeert in een duurzame toekomst, of niet. Dan kunnen ze beter geïnformeerde beleggingskeuzes maken en zal meer geld naar duurzame leningen vloeien. Dat is althans de bedoeling van de Europese Commissie.

Nog weinig verhelderend

Maar nu de eerste stappen tot invoering worden gezet, lijkt de Europese taxonomie nog weinig te verhelderen. Terwijl nog steeds gesteggeld wordt over wat een groen label mag krijgen – is kernenergie groen, of gas? – zijn financiële instellingen al bezig met praktische toepassing van de regels. Vanaf boekjaar 2021 moeten zij van de leningen die ze hebben verstrekt in kaart brengen welke onder de taxonomie vallen. Daarmee is niet bepaald of die leningportefeuille ook echt groen is; over deze green asset ratio (GAR) moeten Europa’s 150 grootste banken pas vanaf 2024 rapporteren.

Uit onderzoek dat advies- en accountantskantoor PwC deed naar de eerste rapportages van zeventien banken uit Nederland, Duitsland en Frankrijk, over 2021, blijkt dat deze fase al problemen oplevert. De financiële instellingen, waarvan de namen niet bekend zijn gemaakt, bleken op basis van dezelfde Europese regels zeer uiteenlopend geïnterpreteerd te hebben welke leningen onder de taxonomieregels vallen. Hierdoor zijn hun resultaten slecht vergelijkbaar.

Volgens een van de onderzoekers van PwC, Ruben Bongers, was het vergelijken van de rapportages „enorm ingewikkeld”. Opmerkelijk, vindt hij: „Gegeven het belang van het onderwerp mag je verwachten dat de regelgeving gewoon goed en eenduidig is. Ook in een aanloopfase.”

Volgens Kees-Jan de Vries, die zich als partner bij PwC bezighoudt met duurzaamheidsregels voor bedrijven, is duidelijk te zien dat de Europese taxonomieregels onder enorme politieke druk zijn ontstaan. „Ze lijken met enige haast gemaakt.” Pas in april en juni 2021, toen het ‘boekjaar’ al liep, werden de regels gepubliceerd. Verduidelijking ervan, in een aantal vraag-en-antwoorddocumenten (FAQ’s), kwam in december en begin 2022. Toen waren de betrokken instellingen al druk bezig met het jaarverslag. In die FAQ’s zaten volgens PwC ook nog tegenstrijdigheden.

Geen kwade wil

„Die ruime interpretatie van de regels lijkt ons daarom geen kwade wil van de banken”, zegt De Vries in een videogesprek. Niettemin: „Het is niet zo dat banken zich groener willen voordoen dan ze zijn, maar wat nu gepubliceerd is, schiet wel alle kanten op.”

Dat de regels verschillend zijn geïnterpreteerd, kan ook betekenen dat er vanaf 2023 geen onderling vergelijkbare green asset ratio’s zijn. Als de ene bank van bepaalde leningen niet heeft bekeken of ze groen zijn, en een andere bank bij soortgelijke kredieten wel, dan kunnen de ratio’s van die banken ten onrechte uiteenlopen. Dat kan een probleem worden als investeerders en toezichthouders op basis van die ratio’s beslissingen nemen, waarschuwen de onderzoekers van PwC.

Volgens het adviesbedrijf zou het goed zijn als de Europese Unie voor het lopende verslagjaar alsnog duidelijk maakt wat de banken nu precies onder de taxonomie moeten scharen, zodat in de toekomst betere vergelijkingen mogelijk zijn. De Vries en Bongers roepen ook de bankensector zelf op duidelijkheid te verschaffen. Bongers: „Je kan als marktpartijen onderling afspraken maken over hoe je precies de regels interpreteert.”

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) omarmt de oproep van PwC. „Er is inderdaad samenwerking nodig. We hebben als banken ook al om meer guidance gevraagd aan de Europese Commissie”, zegt Maryse Hazelzet, adviseur duurzaamheid van de bankenkoepel. Ze beaamt dat het goed zou zijn als in ieder geval in Nederland meer overeenstemming komt over wat moet worden meegewogen voor een goede GAR. „Maar dat er nu groeistuipen zijn, is ook wel logisch. De Europese regels zijn complex, en dan is het ook nog eens onduidelijk of je Nederlandse regels over wat duurzaam is – zoals bijvoorbeeld het bouwbesluit – wel of niet mag toepassen bij de taxonomie.”

Als alle banken straks identiek te werk gaan voor de green asset ratio en die score openbaar maken, kan vergelijken toch ingewikkeld blijven, waarschuwen PwC en NVB. Dat komt onder meer doordat de regels voor een groen label de komende jaren nog worden uitgebreid. Nu moeten bijvoorbeeld verstrekte hypotheekleningen al wel een label krijgen, maar leningen aan de landbouw nog niet. Hierdoor zal het cijfer voor De Volksbank (veel hypotheken) meer zeggen over de ‘groenheid’ van de bank dan het cijfer voor de Rabobank, die veel landbouwleningen op de balans heeft.

Van groen naar bruin

Daarnaast worden de regels voor groene leningen strenger. Dat kun je vergelijken met de duurzaamheidslabels voor bijvoorbeeld koelkasten. De koelkast die vroeger een A scoorde, krijgt door technische vooruitgang nu slechts een F. Een bank die volgend jaar een goede GAR heeft, zal aan verdere vergroening moeten blijven doen om te voorkomen op termijn ‘bruin’ te worden.

Overigens spelen voor de beoordeling leningen aan partijen buiten de EU (nog) niet mee. Een bank met groene leningen binnen de Unie, maar gas- en oliekredieten daarbuiten, kan toch heel groen lijken als je alleen naar de GAR kijkt.

De vraag is wat de GAR vanaf volgend jaar dan wél zegt. Volgens de onderzoekers van PwC is in ieder geval een goede stap gezet om van individuele banken in kaart te brengen hoe groen ze zijn. Met onderling vergelijken is het alleen oppassen. „Je kan niet zomaar percentages naast elkaar zetten en concluderen dat de ene bank groen is en de ander niet”, zegt Bongers.

Brussel ‘Rapportage wordt beter’ Volgens de Europese Commissie is het niet verrassend dat de eerste rapportages van banken op basis van de Europese taxonomie uiteenlopen. „De taxonomie brengt een nieuwe laag gecombineerde duurzaamheids- en financiële regels. Voor de betrokken bedrijven is het ingewikkeld om die te verwerken.” Dat banken op dit moment weinig leningen hebben die een label moeten krijgen, wijst er volgens de Commissie op hoe ver de instellingen af zijn van „echte duurzaamheid”. De Commissie zegt wel te overwegen aanvullende juridische richtsnoeren te maken, in samenwerking met toezichthouders. „Maar we verwachten dat de rapportages in de loop van de tijd sowieso verbeteren, naarmate bedrijven de taxonomie beter begrijpen en intern meer kennis opbouwen.”