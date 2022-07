Soms weet ik niet meer waar de werkelijkheid ophoudt en satire begint. Deze week was het koninklijk paar op staatsbezoek in Wenen. Op het twitteraccount van het Koninklijk Huis las ik dat het bezoek onder andere in het teken stond van duurzame mobiliteit. Met daarboven een foto van Willem-Alexander en Máxima die uit het vliegtuig stappen! Alsof je een congres over biodiversiteit inluidt met een grote all-you-can-eat rundvleesbarbecue! Woensdagmiddag werd het koningspaar met een leeg vliegtuig weer opgehaald uit Graz. Ons koningshuis doet daarmee voorkomen alsof de klimaatcrisis niet door de elite hoeft worden opgelost, en mist een nogal voor de hand liggende kans om het goede voorbeeld te geven.

Het Koninklijk Huis liet weten dat de beslissing om met het vliegtuig te gaan is genomen „op basis van efficiëntie, duurzaamheid en kosten”. Toch was het beter geweest om in de afweging de enorme impact van het goede voorbeeld mee te wegen. Het was groot nieuws geweest. Het is bovendien een kleine stap in de richting van een nieuwe norm. Het belang daarvan kan niet overschat worden. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Dat het goede voorbeeld een doorslaggevende factor kan zijn in het welslagen van klimaatbeleid, is eerder dit jaar onderzocht door een team Amerikaanse wetenschappers. In vakblad Nature stellen zij een tekortkoming van klimaatmodellen aan de orde. In alle modellen wordt de uitstoot van broeikasgassen beschreven volgens vastliggende shared socioeconomic pathways. Dat zijn mogelijke beschrijvingen of scenario’s van hoe samenleving, politiek en technologie zich gaan ontwikkelen. Aan elk scenario wordt een toekomstige uitstoot gekoppeld, en een klimaatmodel berekent vervolgens wat die betekent voor temperatuur, extreem weer, zeespiegel, et cetera. Maar alle scenario’s zijn statisch, en negeren de kracht van maatschappelijke en technologische omwenteling. Door met zulke processen rekening te houden, schatten de onderzoekers de kans aanzienlijk groter in dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden.

Naast de borrelnootjes

Maatschappelijke sentimenten, houdingen en normen kunnen snel omslaan. Roken wordt tegenwoordig gezien als ongezond, terwijl dertig jaar geleden op een feestje de sigaretten nog naast de borrelnootjes op tafel stonden. De maatschappelijke houding over duurzaam wonen gaat ook hard die kant op. Sociale conformiteit – hetzelfde willen als de mensen om je heen – speelt hierbij een cruciale rol. Maar waar sociale conformiteit diffuus en van onderaf ontstaat, is er ook het versterkende effect van de voorbeeldfunctie. In sociologische termen de credibility-enhancing display feedback, waarbij klimaatvriendelijk gedrag van een invloedrijk persoon anderen stimuleert hetzelfde te doen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Schrijfster en journalist Emma Pattee heeft voor het vermenigvuldigende karakter van het goede voorbeeld een interessant begrip geïntroduceerd: de klimaatschaduw. Het is de schaduw die je werpt door het gezamenlijke effect van je directe grondstoffengebruik (de ouderwetse klimaatvoetafdruk), je keuzes (je stemgedrag, de inhoud van je werk, de aard van je investeringen) en de aandacht die je aan het klimaat geeft. Bij dat laatste hoort ook het goede voorbeeld. Hoe groener je keuzes en gedrag, hoe kleiner je schaduw. Door breder te kijken dan alleen je persoonlijke voetafdruk, betoogt Pattee, komt jouw positieve impact op de wereld completer in beeld. Wie heeft de kleinste klimaatschaduw: iemand die een paar keer per jaar in het vliegtuig stapt om ambitieuzer klimaatbeleid vorm te geven? Of iemand die op de fiets naar zijn werk gaat om advertenties te ontwerpen voor een groot oliebedrijf? Volgens de nauwe, individuele definitie van de voetafdruk is de laatste persoon groener bezig. Wie de kleinste klimaatschaduw heeft weet ik nog zo net niet.

De dagelijkse grafieken

Moet een klimaatwetenschapper dan ook milieubewust leven? Zou ik me pas mogen uitspreken voor ambitieus klimaatbeleid als ik met de fiets naar mijn werk ga? Eerder deze maand was ik voor werk op Spitsbergen, en daar rijdt geen trein naar toe. Maakt dat mijn boodschap zwakker? Ik vind het een lastig vraagstuk. Voor mij en de meeste klimaatwetenschappers zijn alleen de dagelijkse grafieken die we maken al voldoende om klimaatbewust in het leven te staan. Maar of dat principieel nodig is om serieus genomen te worden? Het is nu eenmaal zo dat een boodschap overtuigender is als de boodschapper er zelf naar handelt.

In Oostenrijk heeft de koning met klimaatminister Leonore Gewessler en met bedrijven gepraat over „verduurzaming van gemotoriseerd vervoer, innovaties in e-mobility, autonoom rijden, waterstoftoepassingen en batterijtechnologie”. Maar dat zijn de verkeerde onderwerpen, geagendeerd door grote bedrijven. Duurzame mobiliteit is minder mobiliteit. Minder rijden, auto delen, véél minder vliegen, meer fietsen. En vaker de trein nemen. In hun voorbeeldfunctie had het Koninklijk Huis het buitenkansje van een duurzame treinreis naar Oostenrijk moeten zien.

Peter Kuipers Munneke is glacioloog bij de Universiteit Utrecht en weerman bij de NOS