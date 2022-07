In hun naar eigen zeggen grootste militaire oefening ooit hebben duizenden Israëlische militairen zich onlangs een maand lang te land, op zee en in de lucht voorbereid op oorlog aan hun grenzen. Tijdens oefening ‘Chariots of Fire’ stegen in de nacht van 30 mei op 1 juni ook meer dan honderd gevechts-, transport- en tankvliegtuigen op van verscheidene bases om aanvallen op „doelen ver van Israëls grenzen” te simuleren. Israëlische leiders maken er geen geheim van dat ze daarmee nucleaire installaties in Iran bedoelen.

Carolien Roelants is columnist van NRC.

Het is nog altijd theoretisch mogelijk dat Iran en de Verenigde Staten tot een vergelijk komen over herstel van het nucleaire akkoord waaronder Washington terugkeert in het zogeheten Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) en het bewind in Teheran het weer gaat naleven. Maar meer dan over de eventuele wederzijdse concessies die nog mogelijk zouden zijn, wordt er nu openlijk gespeculeerd over een Plan B als de onderhandelingen definitief mislukken. Plan B reikt van nog méér sancties tegen Iran dan er al van kracht zijn, tot en met militair geweld om het Iraanse nucleaire programma uit te schakelen. Israëlische leiders gaan zeer ver in hun pleidooi voor dergelijke, liefst Amerikaanse maar als het moet eigen militaire actie.

Toenmalig Israëlisch premier Netanyahu oefende zware druk op president Trump uit om in 2018 uit het JCPOA te stappen. „The worst deal ever”, noemde Trump het akkoord voor hij er een ferme streep door zette en de huidige crisis ontketende. Trumps actie wordt nu in kringen van Israëlische inlichtingendiensten als een stomme zet gezien. Het omvatte immers wél een aanzienlijke inperking van het omstreden Iraanse nucleaire programma en verdergaande inspecties door het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) dan in welk ander land dan ook. Een en ander diende om een Iraanse kernbom te voorkomen. In ruil daarvoor werden de sancties ingetrokken die Iraanse olie-export en in het algemeen zaken doen met de islamitische republiek verboden.

Macht van het kwaad

President Obama’s akkoord van 2015 ontmoette van begin af aan veel verzet. Niet alleen van Israël, dat simpelweg weigert te geloven dat Iran géén kernbom ontwikkelt – hoewel Teheran dat tot op de dag van vandaag verzekert, en, overtuigender, het IAEA geen overtredingen signaleerde. Maar ook verzet van buurlanden die vonden dat ook Irans rakettenprogramma en steun voor geallieerde milities (Irans ‘voorste front’ tegen de Grote en Kleine Satan) in de regio in het akkoord aan banden hadden moeten zijn gelegd.

Lees ook dit opinie-artikel: Laatste kans voor het Westen om oorlog met Iran te voorkomen

In zijn verkiezingscampagne beloofde de latere president Biden in 2020 dat hij de VS zou terugvoeren in het JCPOA. Iran was intussen begonnen stapsgewijs het akkoord te schenden – meer uranium verrijken dan is toegestaan en minder controle toestaan dan is afgesproken – als drukmiddel op Washington dat immers alle afgeschafte sancties had teruggebracht en er nog veel méér had afgekondigd. Zodra de VS in het akkoord zouden terugkeren en de sancties opheffen, zou Iran al zijn schendingen terugdraaien, beloofde het.

Het is niet duidelijk waarom dit niet is gelukt. In elk geval maakte Washington na Bidens aantreden weinig haast met onderhandelen. Aan Iraanse kant zorgde de verkiezing van de ultraconservatieve geestelijke Raisi als president voor oponthoud. Op dit moment zou Trumps brandmerking van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie een deal verhinderen: Teheran eist intrekking, Washington wil daar niet van weten. Met de midterms in aantocht is zo goed als elke Amerikaanse concessie uitgesloten aan Iran dat zowel bij Democraten als Republikeinen geldt als macht van het kwaad en als serieuze bedreiging voor bondgenoot Israël.

‘Octupus-doctrine’

Is Iran inderdaad zo’n serieuze bedreiging? Ja, het beschikt over ballistische raketten en doeltreffende drones en kruisraketten – zoals het Saoedische oliebedrijf Aramco in 2019 aan den lijve ervoer. Plus dat ‘voorste front’ van geallieerde strijdgroepen in het buitenland dat ik eerder noemde. Maar nauwelijks een luchtmacht, laat staan de moderne Amerikaanse en Europese wapens waarmee de regio zit volgestopt. En de CIA heeft onlangs nog verklaard dat Iran inderdaad géén atoomwapenprogramma heeft. Israël daarentegen bezit niet alleen die modernste westerse wapens maar staat daarnaast bekend als belangrijke nucleaire wapenmacht.

Israël heeft al lang geleden besloten nooit te zullen accepteren dat zijn vijanden over kernwapens beschikken. Dat is vastgelegd in de Begin-doctrine (1981). Zo heeft zijn luchtmacht nucleaire installaties in Irak (1981) en Syrië (2007) vernietigd. In dit kader heeft Israël ook de aanval geopend op Iraanse doelen. Inmiddels heeft het meer dan 400 aanvallen uitgevoerd op Iraanse posten en die van hun bondgenoten in Syrië. In Iran zelf zijn in dienst van Israël verscheidene atoomwetenschappers en belangrijke militairen vermoord, en ook nucleaire en andere militaire installaties gesaboteerd. Met bondgenoot Amerika worden de aanvallen in Syrië doorgesproken. Dat doorspreken gebeurt volgens Amerikaanse media niet met de aanvallen in Iran, maar Washington heeft daarvan ook geen afstand genomen. Aankomend ex-premier Bennett spreekt van zijn Octopus-doctrine: „We spelen niet langer met de tentakels, met Irans bondgenoten; we hebben een nieuwe formule gecreëerd waarbij we op het hoofd mikken.”

Het is natuurlijk mogelijk dat de Israëlische dreigementen, militaire oefeningen en tot dusverre relatief beperkte aanvalsacties zijn bedoeld om Iran te intimideren en af te schrikken van een kernwapenprogramma. Het is zeer te hopen. Want ga maar na wat de consequenties zouden kunnen zijn van een daadwerkelijke Israëlische aanval op de Iraanse atoominstallaties. Het is voorspelbaar dat Teheran meteen zou besluiten om die kernwapens inderdaad te gaan ontwikkelen. Israëls nieuwe Arabische vrienden in de Golf zouden onder Iraans vergeldingsvuur kunnen komen te liggen, en Israël zelf ook, vanuit Libanon door Irans bondgenoot Hezbollah. En wat zou dan weer de Israëlische vergelding zijn?

Naast de oorlog aan de oostzijde van Europa, een oorlog ten zuidoosten. Een verschrikkelijke gedachte.