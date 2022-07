Jaarlijks verzamelen 275 wetenschappers en vertegenwoordigers van de maatschappij zich voor een diner om de rol van de wetenschap in de samenleving te vieren. Tijdens de Avond van Wetenschap en Maatschappij worden twee prijzen uitgereikt, een voor excellente wetenschapscommunicatie (de Irispenning, vorig jaar door Marion Koopmans gewonnen) en een voor het meest relevante onderzoek voor de samenleving (de Huibregtsenprijs). Ik hoop altijd vurig op een uitnodiging, want het is een inspirerende avond. Je wordt door 25 topwetenschappers bijgepraat over lopend wetenschappelijk onderzoek. Gelukkig viel afgelopen week de uitnodiging in mijn digitale brievenbus. Ik haastte me om mij aan te melden, maar bleef halverwege het invullen van mijn persoonlijke gegevens hangen. „We bieden een vegetarisch menu aan. Mocht u desondanks toch prijs stellen op vlees of vis, dan kunt u dat hier aangeven.”

Ik ben een vegetariër die buiten de deur wel eens vis eet, maar nu zou ik, zo ervoer ik het, de organisatie opzadelen met een last als ik ‘desondanks toch’ iets extra’s wilde. Ik belde mijn zus, geen vegetariër, om te horen of zij was uitgenodigd. Ook zij zou gaan, en ze was net als ik blijven hangen bij die vraag. Ze had, net als ik, besloten dat ze die avond geen uitzondering wilde zijn door desondanks toch om vlees te vragen.

De formulering markeert een verandering: de uitzondering (vegetariër) is tot norm verheven en vlees of vis eten wordt een bewuste daad. Ik kon me vinden in de keuze van de organisatie om het anders aan te pakken. De jaren dat ik er eerder bij was, hadden mensen met dieetwensen een glaasje op tafel met knikkers erin. Dat leverde een heel kleurenpalet op: blauw (geen vlees), groen (veganistisch), geel (lactosevrij), paars (glutenvrij) enzovoort. Ik staarde altijd naar die glaasjes; sommige mensen hadden echt veel knikkers, het voelde intiem, een kwestie van privacy: o kijk, die hoogleraar heeft een glutenallergie! Het leidde me ook af omdat ik me door al die knikkers bezig ging houden met logistiek en het personeel dat met zoveel kleurtjes rekening moesten houden. Wat me desondanks toch ieder jaar opviel: de vegetariërs waren in de minderheid. De keuze om vegetarisch de norm te maken is dus geen praktische maar een morele keuze.

In haar zojuist verschenen boek Sensibel. Over de grenzen van de menselijke gevoeligheid staat de Duitse filosoof Svenja Flasspö̈hler stil bij het toegenomen aantal dieetwensen en allergieën. Volgens haar leven we in een hypersensibele samenleving waarbij het bijzondere het steeds vaker wint van het universele. Ze vraagt zich af sinds wanneer we zo gevoelig zijn geworden. Als je geen rekening houdt met iemands bijzonderheden – van dieetwensen tot aanspreekvormen –, leidt dat tegenwoordig al snel tot stevige kwetsuren. Waarom zijn we zo sensibel geworden en waarom willen we zo duidelijk allergieën communiceren? Is dat een reactie op iets? En waar ligt het kantelpunt: wanneer krijg je een onleefbare samenleving? Zijn we nog wel één gemeenschap?

„Een pregnant voorbeeld van deze crisis van het algemene is het ritueel van de gezamenlijke maaltijd, die nauwelijks meer mogelijk is als iedereen aan tafel wel een of andere gevoeligheid heeft. In de sla zitten noten? Daar ben ik helaas allergisch voor. Vlees? Ik ben vegetarië̈r. Geen fruit uit de eigen streek? Ecologisch gezien een schandelijke zaak, waar ik niet achter sta. Hoe sterker de sensibilisering, des te groter de waarschijnlijkheid dat iedereen alleen eet en staat”, stelt Flasspöhler. Ze merkt op dat sensibiliteit niet per se hetzelfde is als progressiviteit. Sensibiliteit kan omslaan in regressie en agressiviteit, als ze verabsoluteerd en verheerlijkt wordt. Flasspöhler pleit ervoor om sensibiliteit gelijk op te laten gaan met weerbaarheid, om de gemeenschap bij elkaar te houden. Dat betekent dus: niet je bijzonderheid altijd de hoofdrol geven. Toegepast op het diner: het omdraaien van de rollen maakt je bewust van de eerdere vanzelfsprekende norm. Als vis- of vleeseter ben je nu de bijzonderheid, en het is prima om daar vervolgens niet de nadruk op te gaan leggen.

Desondanks toch een persoonlijke kanttekening: afgelopen week ben ik glorieus toegetreden tot de hypersensibele samenleving. Ik deed een uitgebreide allergietest en viel in de prijzen met maar liefst vijf allergieën. Een daarvan is parfum. Ik ben gepassioneerd aan de slag gegaan om mijn leefomgeving parfumvrij te maken. Ik zal er zijn, zonder vlees- of visknikker, bij het diner. Wel wil ik mijn potentiële tafelgenoten vriendelijk verzoeken die avond geen eau de cologne of parfum op te doen.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.