FIOD snakt naar tips over misstanden in medische sector

Na de geruchtmakende corruptiezaak in het Zwolse Isala Ziekenhuis van de afgelopen weken, waar vijf cardiologen worden verdacht van het aannemen van steekpenningen, wil de fiscale opsporingsdienst FIOD de komende jaren prioriteit leggen bij corruptie-onderzoeken in de medische sector. Hoe wijdverbreid de corruptie is in de zorg, weet de FIOD nog niet. Wel is het een sector die hier gevoelig voor is.

In een zaaltje op het Utrechtse hoofdkantoor van de opsporingstak van de Belastingdienst zitten Desirée van der Hoorn, projectleider bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD, en Martine Dontje, landelijk officier bij het OM op het gebied van corruptie. Direct reageren op het nieuws over het Zwolse Isala Ziekenhuis willen ze niet, vanwege het lopende onderzoek.

Wel willen ze vertellen waarom ze dieper in de zorgsector willen gaan duiken, en wat ze hier voor nodig hebben. Namelijk: tips. Want, zo geeft de dienst toe, tipgevers weten de FIOD überhaupt maar nauwelijks te vinden. Als artsen, verpleegkundigen of financiële managers van zorginstellingen iets verdachts zien, hoopt de opsporingsdienst dat ze zich melden.

De medische wereld werd recent flink opgeschrikt door de corruptiezaak in Isala Zwolle, een van de grootste ziekenhuizen van het land. Donderdag onthulde de Volkskrant dat niet twee, maar vijf cardiologen door de FIOD worden verdacht van het aannemen van steekpenningen. Onder hen is een gelauwerde emeritus hoogleraar en de voormalig voorzitter van het Isala Hartcentrum die recent vertrok naar een ziekenhuis in Limburg. De FIOD heeft inmiddels onderzoek gedaan in Nederland, Duitsland en op Curaçao, waar een van de cardiologen op dit moment werkzaam is.

De krant onthulde dat de vijf een financieel belang of nauwe relatie hebben met het bedrijf Diagram bv, dat wereldwijd niet-commerciële en commerciële hart- en bloedvatenonderzoek en ict-diensten levert. Verlieslatende wetenschappelijke studies werden als het ware via dit bedrijf indirect gesponsord door commerciële partijen. Het was voor de cardiologen belangrijk goede relaties met de leveranciers als sponsor te onderhouden, zo staat in het rapport. Die relaties worden door de FIOD onderzocht.

Meer tips van artsen

De landelijke aandacht voor een corruptiezaak moet de FIOD helpen beter grip te krijgen op de medische sector, zo hopen Van der Hoorn en Dontje. Daar zijn tipgevers voor nodig. Want die, zo geeft Dontje toe, zijn er nu „heel weinig”. De „corruptiezaken die met tipgevers zijn gestart, zijn op één hand te tellen”, zegt Van der Hoorn.

De dienst wil zich komende jaren extra gaan richten op de medische sector. „Iedereen wil dat geld in de zorg op een goede manier wordt besteed”, zegt Van der Hoorn. Dontje: „Ik denk dat de Isala-zaak het vertrouwen in de gezondheidszorg beschaamt.”

De FIOD hoopt dan wel op meer tips. „Bijvoorbeeld artsen die in een maatschap zitten en zich afvragen: Waarom werken we eigenlijk altijd met leverancier A, en niet B?”, zegt Van der Hoorn. „Worden er eigenlijk wel offertes opgevraagd? Of de financiële topman die vraagtekens zet bij de inkopen.” In het verleden kon het soms ook een aanwijzing zijn wanneer een collega het ineens erg breed liet hangen, zegt Dontje. „Dat mensen buitensporig gaan leven voor wat ze verdienen. Dat was bijvoorbeeld zo bij Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale.” Zijn Maserati werd uiteindelijk symbool voor de problemen bij woningcorporaties.

Hoe de FIOD zich, naast de tips, zich concreet gaat richten op de sector is nog niet geheel duidelijk. „We zouden willen”, zegt Van der Hoorn, „dat ziekenhuizen en artsen kritischer en met een andere bril gaan kijken naar hun organisatie.”

Ze noemt verder onder andere nevenwerkzaamheden en de verhouding tussen medici en leveranciers. Daarnaast wil de dienst onderzoeken hoe het ‘poortwachters’ (accountants, banken, notarissen en advocaten) alerter kan maken op deze praktijken .

‘Isala’ is niet de eerste corruptiezaak van de afgelopen jaren in de branche. Vorig jaar schikte het bedrijf Orbus International uit Hoevelaken voor een bedrag van 174.000 euro voor het omkopen van Belgische cardiologen. Het bedrijf zou de artsen giften hebben gegeven, zoals etentjes en het organiseren van congressen, in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan ziekenhuizen.

In 2019 doorzocht de FIOD een woning en twee bedrijfspanden vanwege het vermoeden dat een groothandel in farmaceutische grondstoffen had meegewerkt aan corruptie. Daar ging het om zogenoemde ‘overpricing’, waarbij facturen kunstmatig worden opgehoogd en de klant of een derde zich met het verschil verrijkt.

Maar hoe omvangrijk is corruptie werkelijk in de zorg? De FIOD wil het wel toegeven: dat weet de dienst niet. „Als we daar het volledige plaatje van hadden, zouden we ook veel meer onderzoeken doen”, zegt Van der Hoorn. Dontje: „Wij hebben geen zicht op wat we niet zien.” De toezichthouder blijft, net zoals kartelwaakhond ACM, een buitenstaander. En zeker in de medische sector, waar meer dan een miljoen mensen werken. Met leads, achtergrondgesprekken en onderzoeken navigeert de FIOD door het duister.

Gevoelig voor corruptie

Maar het valt de dienst wel op dat de sector zo is georganiseerd dat het bij uitstek gevoelig is voor corruptie. Door de complexe manier van financiering kosten sommige behandelingen in het ene ziekenhuis drie tot vijf keer meer dan elders. „Ik vind het allemaal bijzonder intransparant”, zegt Dontje.

Internationaal zijn er grote corruptiezaken bekend met farmareuzen, zoals toen het Zwitserse Novartis in 2020 honderden miljoenen dollars moest betalen vanwege het omkopen van ambtenaren en artsen in Griekenland. „Er zijn echt enorme bedragen afgetikt in het verleden”, zegt Van der Hoorn. „Dan kun je je afvragen: gebeurt dat alleen in het buitenland?”

Het ijs is gladder dan artsen zich misschien realiseren, zegt Dontje. „Om in het strafrecht terecht te komen, hoeft er geen direct verband te zijn tussen een gift en tegenprestatie. Dus er hoeft niet te zijn afgesproken: ik betaal je 100.000 euro, en dan neem je een miljoen van mijn producten af. Het strafbare kan ook al zitten in het doen ontstaan van een speciale relatie, waardoor een partij een voorkeursbehandeling krijgt.”

De FIOD heeft dus groot belang bij tipgevers, die de dienst nu slecht weten te vinden. Mensen kunnen zich anoniem melden via het Team Criminele Inlichtingen. Hun naam komt dan niet in het strafdossier terecht. „Dit team zit daadwerkelijk achter een deur waar wij niet doorheen kunnen”, zegt Van der Hoorn, „Ook wij weten niet wie de bronnen zijn.”

Het liefst onderbouwen ze hun tips met documenten, zegt Dontje. „Wij kunnen geen dna afnemen van een pistool. Alles draait om papier. Boekhouding, overboekingen, facturen. Die zijn vaak zo vals als een kraai, bedoeld om de werkelijkheid af te dekken. ‘Advieswerkzaamheden’ is bijvoorbeeld een enorme open deur voor het omschrijven van steekpenningen. Ik zeg ook vaker tegen de rechter: als er ‘steekpenningen’ op de factuur had gestaan, was het geen valse factuur.”

Accountants en banken

De FIOD heeft weinig tipgevers: hoe komt de dienst dan aan informatie? Via accountants bijvoorbeeld, die van de wet ongebruikelijke transacties moeten melden. Net als banken die kijken naar verdachte transacties. Recent zijn die strenger aangepakt door De Nederlandsche Bank vanwege hun 'poortwachtersfunctie'. Of als controleurs van de Belastingdienst onfrisse aangiftes tegenkomen. Als een buitenlandse opsporingsdienst bij ze aanklopt. En onderzoeksjournalistiek is ook een bron, soms begint een corruptiezaak gewoon bij de kranten op de leestafel.

Vanaf 2016 moest de FIOD actief op zoek naar signalen. Toen werd het Anti-Corruptie Centrum opgericht waar zestig man zich fulltime op corruptie konden storten. Er was hiervoor geld vrijgekomen, onder andere doordat de OESO in 2013 hard oordeelde over de corruptieaanpak van Nederland. Het was ook de tijd van grote corruptiezaken bij Ballast Nedam, SBM en VimpelCom.

Sinds de oprichting van het centrum heeft de dienst corruptiezaken complexer zien worden. „Nu worden er vaak geraffineerde constructies opgezet, waarbij betalingen via verschillende buitenlandse rechtspersonen lopen”, zegt Dontje, „vaak juist in landen die geen rechtshulp willen bieden.”

De tijden zijn veranderd, beaamt ze. „Een collega van het eerste uur die hier niet meer werkt, zei: vroeger gingen ze met een koffertje contant geld en horloges op pad tot het koffertje leeg was”, zegt Van der Hoorn. „Dat zien we niet snel meer.”