Een vrouw wordt naar de enige abortuskliniek in Jackson, in de Amerikaanse staat Mississippi, begeleid. Vorige week besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat abortus geen grondrecht is en dat staten eigen abortuswetten mogen invoeren. Dat deed het hof in een zaak over een wet in Mississippi, die een termijn van vijftien weken aanhoudt na de conceptie als grens voor de afbreking van een zwangerschap.

Foto Rogelio V. Solis / AP