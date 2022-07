‘Die ommezwaai was het duizend procent waard’

Roel: „Ik heb economie gestudeerd in Utrecht en daarna een master sustainable entrepreneurship gedaan. In die periode kwam ik veel in aanraking met duurzame ondernemers en dat boeide me. Hoe kun je iets goeds doen én geld verdienen? Toch leek het me destijds logisch om na mijn studie bij een bank te gaan werken. Dat werd de Rabobank, waar ik als trainee werd opgeleid tot financieringsspecialist. Maar ondernemerschap en duurzaamheid bleven me boeien, bovendien merkte ik dat ik niet helemaal paste in zo’n groot bedrijf.

„Ik ben toen naar Kenia vertrokken. Ik hou van de Afrikaanse natuur, wilde reizen en zocht het avontuur. Ik kwam er terecht bij een duurzame reisorganisatie, waarvoor ik een half jaar heb gewerkt. Daarna zat ik een half jaar bij een ngo die boeren helpt meer opbrengst uit hun land te halen. Dat was superleuk, ik heb heel veel kleine boeren bezocht.”

Papierindustrie

„Terug in Nederland was mijn geld op. Ik vond een avondbaantje, weer bij Rabobank: handel met de beurs in New York. Overdag werkte ik aan het opzetten van een eigen bedrijf: MOYU, dat notitieblokken van steenpapier maakt. Dat bestaat voor 80 procent uit steen, restproducten uit marmer- en kalkmijnen, en voor 20 procent uit deels gerecycled kunststof. Als je er met een speciale pen op schrijft en het daarna nat maakt, kun je je aantekeningen wissen en het papier opnieuw gebruiken. Steenpapier is een duurzaam alternatief voor producten uit de megavervuilende papierindustrie, die heel veel water, bomen en chemicaliën kost.

„Ons doel is een nieuw soort papierindustrie op te zetten, want het gaat me aan het hart dat er steeds minder natuur overblijft op aarde. Daarom ondersteunen we ook een boomplantproject in Kenia.

„Ik run MOYU met een compagnon en tot nu hebben we in de tweeënhalf jaar van ons bestaan steeds een beetje winst gemaakt. We halen allebei dan ook heel weinig geld uit het bedrijf voor onszelf. Ik kan er al mijn creativiteit in kwijt, want steenpapier kent natuurlijk vele toepassingen. Zo hebben we in coronatijd een placemat ontworpen voor thuiswerkers: aan de ene kant kun je aantekeningen maken, aan de andere kant een spelletje spelen.

„Het voelt heel goed om elke dag bezig te zijn met iets tofs. Ik werk ook vaak in het weekend, want MOYU voelt niet als werk. Maar ik neem ook gerust een ochtend vrij.”

Kleine investeerders

„Hoewel ik veel uren in het bedrijf steek, ben ik honderd procent in balans. Heel soms iets minder, bijvoorbeeld als we bezig zijn met financieringsvraagstukken. Daar gaat enorm veel tijd in zitten, omdat je veel potentiële investeerders moet spreken.

In het kort Roel Schatorjé (31) studeerde economie in Utrecht en deed een master sustainable entrepreneurship. Na een baan als financieringsspecialist bij Rabobank zette hij met een compagnon MOYU op, een bedrijf dat notitieblokken van steenpapier maakt. Hij woont alleen en haalt maandelijks 2.000 euro bruto uit zijn bedrijf, dat 25 werknemers telt. Hij verhoogt zijn inkomen binnenkort naar 4.000 euro bruto per maand, om privé wat meer financiële armslag te hebben. Foto David Galjaard

„We zijn een commercieel bedrijf, maar wel een bedrijf met een verhaal en dat is niet meteen voor iedere investeerder duidelijk. Zo snapt niet iedereen dat we bomen willen bijplanten. Onlangs zijn we een campagne begonnen om ook kleine investeerders aan te trekken. Veel vrienden willen ons namelijk helpen met hun spaargeld en dan voelt een investering voor ons beter dan geld van hen lenen. Dat geld hebben we nodig voor marketing en voor uitbreiding naar Frankrijk en Duitsland. Zodra die markten winstgevend zijn, willen we verder uitbreiden in Europa.

„In mijn vrije tijd ga ik vaak naar dj-festivals. Daarnaast sport en wandel ik veel. Onlangs heb ik het vogelen ontdekt, met een verrekijker eropuit om vogels te spotten. Maar dat is nog heel pril hoor, ik heb het pas twee keer gedaan. Verder heb ik een druk sociaal leven, bijna elke avond spreek ik af met vrienden.

„Ik leef behoorlijk basic. Ik hecht niet aan luxe. Toen ik nog bij de bank werkte, had ik best veel geld en kocht ik veel spullen. Maar ik werd er niet gelukkiger van. Als ik nu iets koop, moet het van goede kwaliteit zijn, zodat het lang meegaat. Verder is mijn huis voornamelijk ingericht met tweedehands spullen die ik nog heb uit de tijd dat ik op kamers ging wonen. Ik vind het niet nodig om ze te vervangen. Ik koop alleen wat ik echt nodig heb. Nou ja, en boeken. Over management, persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid. Ik vind boeddhisme bijvoorbeeld interessant. En ik vind het boeiend om te lezen over de wisselwerking tussen individu en maatschappij. Verder geef ik geld uit aan weekendjes weg en aan festivalbezoek.”

Tweestrijd

„Over reizen verkeer ik in tweestrijd. Enerzijds hou ik er erg van, anderzijds is vliegen natuurlijk heel slecht voor het milieu. Ik heb nu met mezelf afgesproken dat ik één keer per jaar in het vliegtuig mag stappen. In januari ben ik naar Kenia geweest om een documentaire te maken over het boomplantproject. Maar laatst had ik een bruiloft in Spanje en heb ik dus een keer extra gevlogen…

„Hoe ik mijn toekomst zie? Op termijn zou ik mijn managementfunctie bij MOYU deels willen inwisselen voor een meer creatieve rol. Ik ben goed in het uitdenken van concepten. Dat zou ik het liefst drie dagen per week doen.

„Ik denk wel dat ik nog heel lang met MOYU bezig zal zijn. Zolang ik er maar energie uit haal en toffe dingen kan creëren. Ja, de ommezwaai in mijn carrière is duizend procent de moeite waard geweest.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doet hij het? Wonen Roel woont in een klein rijtjeshuis in Utrecht. Hij zou graag buiten wonen en een voedselbos aanleggen, maar nu gaat al zijn geld nog naar zijn bedrijf. Bovendien heeft hij nu ook geen tijd voor een voedselbos. Vervoer Roel rijdt vaak mee met zijn compagnon, die een auto heeft. Verder maakt Roel veel gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Sporten Roel doet aan kickboksen, wielrennen en wandelen. Thuis doet hij één keer per week aan yoga. Sparen Hij spaart voor een goede fiets waarmee hij op kampeervakantie kan. „Ik vind het vet om op pad te gaan en te zien waar ik uitkom.” Laatste grote uitgave Hier moet Roel lang over nadenken. „Een dj-draaitafel. Maar dat is alweer twee jaar geleden. Dat was echt een corona-uitgave.”

