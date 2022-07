Mooie foto-expositie van bruidsparen in Suriname

Handschoenen en panty’s

Lucia Nankoe is gastcurator van de tentoonstelling in FOAM. De literatuurwetenschapper stelde eerder met Jules Rijssen de essaybundel De Slaaf vliegt weg samen over de beeldvorming van de slavernij in de kunsten. In 2014 begon ze een nieuw project dat resulteerde in het boek Trouwportretten: Surinaamse voorouders in beeld (2019). Ze verzamelde foto’s van bruidsparen waarbij minimaal één voorouder een Surinaamse achtergrond heeft en ging met familieleden in gesprek om de verhalen achter de verbintenissen uit de periode 1846-1954 te achterhalen. In de zaal naast de collectie wordt op de wanden een film geprojecteerd, waarin Nankoe achtergrondinformatie geeft bij de expositie. Hoe ver het kolonialisme is doorgedrongen, blijkt volgens haar onder andere uit de westerse kledij op de bruiloften, die in tropische hitte werden vastgelegd. De bruiden staan vaak afgebeeld met handschoenen en panty’s.

Het relatief grote aandeel koppels met verschillende etniciteit valt op, ook bij geportretteerden die nog in slavernij waren geboren. Nazaten van de tot slaaf gemaakten op de plantages zijn ondergerepresenteerd in de collectie, vertelt Nankoe in de film, vaak hadden ze de financiële middelen niet om een foto te laten maken. Naast slavernij zijn de familiegeschiedenissen doorweven met contractarbeid en doorlopende immigratie en emigratie.