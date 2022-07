De verdwaalde geest van Herr Warum

Toen de van oorsprong Oostenrijkse wiskundige en logicus Kurt Gödel in 1947 al een aantal jaren werkzaam was aan het Institute for Advanced Study in Princeton, vond hij het tijd worden om het Amerikaanse staatsburgerschap aan te vragen. Zoals met alles in zijn leven bereidde hij zich ongelofelijk goed voor op het examen door boeken over Amerikaanse geschiedenis en Amerikaans recht te bestuderen. Als kind al stond hij bekend als Herr Warum, omdat hij van alles altijd het naadje van de kous wilde weten.

Tijdens de zitting beweerde de rechter dat het in de Verenigde Staten met zijn grondwet onmogelijk zou zijn dat een dictator aan de macht kwam, zoals Hitler in Duitsland en Oostenrijk, waarop Gödel opvloog en zei dat dat onzin was en dat hij dat kon bewijzen ook. Gelukkig liet Einstein, die hem die ochtend vergezelde, direct weten dat hij daar beter zijn mond over kon houden, waarna de procedure verder zonder enige smet verliep.

Stephen Budiansky: Journey to the Edge of Reason The Life of Kurt Gödel Oxford University Press, 355 blz. €16,12 ●●●●●

Het is een van de vele anekdotes die over Gödel de ronde doen. Zo beweerde Einstein dat hij alleen naar het Instituut kwam om ’s avonds weer met Gödel terug te kunnen wandelen. De gesprekken die ze daarbij voerden konden echter niet voorkomen dat Gödel geestelijk almaar meer in de war raakte.

De enorme vrijheid die hij had in Princeton en de geïsoleerde positie die hij daar innam hebben er waarschijnlijk sterk aan bijgedragen dat zijn geest kon verdwalen. Hij beeldde zich voortdurend allerlei ziektes in en vreesde door zijn vijanden te worden vergiftigd. Dat zou uiteindelijk ook zijn dood worden (in 1978 op 71-jarige leeftijd), omdat hij weigerde te eten toen zijn vrouw in het ziekenhuis lag. Bij zijn overlijden woog hij nauwelijks dertig kilo.

Al die grillen en eigenaardigheden doen echter niets af aan het geniale werk dat hij als 24-jarige (!) volbracht op het gebied van de logica. Met zijn twee Onvolledigheidsstellingen toonde hij onomstotelijk aan dat er beperkingen zaten aan wat wiskundig te bewijzen was en haalde zo in één keer het fundament weg onder de wiskunde en de logica. Er bestaan, kort gezegd, wiskundige uitspraken die waar zijn, maar die niet bewezen kunnen worden, en dat maakt het onmogelijk om een consistent en volledig wiskundig systeem van beweringen op te zetten.

Heldere uiteenzetting

De kracht van deze nieuwe biografie van Stephen Budiansky zit hem niet zozeer in de beschrijving van deze en andere episoden uit Gödels leven of in de heldere uiteenzetting van Gödels toch redelijk abstracte bewijs. Anderen hebben dat vóór hem immers ook al gedaan.

Wel beschikte Budiansky over Gödels dagboeken die hij in een lastig te ontcijferen steno gedurende bepaalde perioden in zijn leven had bijgehouden. Die leveren meer inzicht in het ontstaan en de vroege ontwikkeling van Gödels wanen, die hem zijn verdere leven zouden achtervolgen: een afkeer van zijn vader en een te grote gehechtheid aan zijn moeder – tekstboek Freud – gekoppeld aan een voortdurende twijfel of hij na zijn grote ontdekking op jeugdige leeftijd nog wel in staat was om nog iets belangrijks voort te brengen.

Het is fascinerend materiaal dat Budiansky met veel invoelingsvermogen beschrijft. Als historicus is hij bovendien bij uitstek in staat om Gödels leven de juiste achtergrond te verschaffen, die van de culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het Wenen van de jaren twintig en dertig die de jonge Gödel hebben getekend, of zijn deelname aan de Wiener Kreis, een groep wiskundigen, natuurkundigen en filosofen die nadachten en discussieerden over de aard van de kennis en de veranderingen in het wetenschappelijk denken als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de fysica, als de quantummechanica en de relativiteitstheorie. Daarmee is deze nieuwe Gödel-biografie in al zijn beknoptheid een mooie aanvulling op wat al bekend was over deze fascinerende wetenschapper.