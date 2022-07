Converge & Chelsea Wolfe waren misschien geniaal – we konden het niet horen

Voor een bloedrood uitgelicht kerkorgel staat een slungelige bonenstaak heen en weer te wiegen op zijn spillebenen. Met een dramatisch gebaar wrijft Jacob Bannon zijn volgetatoeëerde handen over zijn hoofd en langs de zwart geïnkte vleugels in zijn nek. Dan heft hij zijn armen ten hemel, wijd gebogen in een halve cirkel, balt zijn vuisten en zwaait ze woest omlaag alsof hij alle pijn uit de atmosfeer wil trekken om al dat leed voor eens en altijd van zich af te krijsen: „BLOOD MOON ASCENDS IN THE NIGHT! GAZING THROUGH FLESH AND BONE! INTO THE GLOW OF OUR SOULS!”

Zo’n wanhopige doodskreet zal zelden in de Haarlemse Philharmonie hebben geklonken. In plaats van Vivaldi’s Vier Seizoenen laat de Amerikaanse hardcoreband Converge donderdagavond de kristallen kroonluchters rinkelen. Terwijl de silhouetten van de headbangende muzikanten op de witte wanden dansen, zitten de toegestroomde zwart gemake-upte gothics en metalheads met vers gekamde baarden roerloos op bordeauxrode pluchen zetels.

En hoe gek het misschien ook klinkt: Converge speelt vanavond op zijn traagst, zachts én gevoeligst. Dit is namelijk de live-vertolking van hun gelegenheidsproject met gothfolkzangeres Chelsea Wolfe en Cave In-gitarist Stephen Brodsky, dat zes jaar geleden werd geboren op Roadburn, de Tilburgse hoogmis van alle heavy muziek. Die samensmelting van ingetogen bruutheid en dromerige radeloosheid bleek een meesterzet die resulteerde een van de mooiste platen van 2021, Bloodmoon: I. Het album is één langgerekt memento mori van melancholieke metal en zowel een aanslag op het gemoed als op het gehoor.

Nauwelijks te horen

In Haarlem is het vooral: dat laatste. Het zou zomaar kunnen dat het optreden net zo geniaal, of misschien zelfs nog aangrijpender was dan de plaat. We zullen het alleen nooit weten. Want alleen als Bannon zijn strot op standje armageddon laat gieren, komt hij boven het geweld uit.

Chelsea Wolfe is er ook, maar ze is er vooral nadrukkelijk niet. Ze ziet er verbluffend uit in een zwarte rouwjapon en met een mistroostige blik in haar ogen. Ze is alleen nauwelijks te horen. Terwijl gitaartovenaar Kurt Ballou met laag loeiende en verwoestende riffs de Philharmonie in slowmotion verkuimelt, begraaft hij ook de zangeres onder het puin. Alleen wie héél goed luistert, kan haar nog om hulp horen smeken.

Metal Converge & Chelsea Wolfe Gehoord: 30/6, Philharmonie, Haarlem. ●●●●●