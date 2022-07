Burgers onder vuur: een week oorlog in Oekraïne

Deze week spraken wereldleiders weer volop over de oorlog in Oekraïne. Eerst waren ze in Beieren voor de G7, aansluitend in Madrid voor een NAVO-top. Het ging over de levering van westerse wpaens aan Oekraïne en de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Ondertussen lijdt de bevolking van Oekraïne onder beschietingen met Russische raketten. Vanaf het begin van de invasie op 24 februari tot afgelopen zondag vielen in Oekraïne minstens 4.731 burgerdoden en 5.900 gewonden, volgens de Verenigde Naties. Onder de doden zijn 330 kinderen. Deze week mikte Rusland opnieuw op burgerdoelen, in steden die ver verwijderd zijn van de oorlogszone. Zondag werd een flat in Kiev geraakt, maandag een winkelcentrum in Krementsjoek.