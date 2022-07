Boegbeeld Fauci geeft niet het goede voorbeeld

Anthony Fauci (81), Amerika’s belangrijkste medische adviseur op het gebied van corona, geeft de Amerikanen wel een bijzonder voorbeeld als het op zijn eigen gezondheid aan komt. Nu hij zelf een coronabesmetting heeft opgelopen, snijdt hij (dat wil zeggen zijn arts) bij de behandeling daarvan bochten af, die afwijken van de officiële medische richtlijnen. Dat wekte deze week irritatie bij Amerikaanse artsen op Twitter.

Twee jaar lang wist Fauci uit de klauwen te blijven van het pandemische virus, ondanks dat het diverse malen gevaarlijk dicht in zijn buurt kwam. In oktober 2020 belandde de toenmalige president Donald Trump in het ziekenhuis vanwege corona. Tussen september 2020 een januari 2021 raakten zeker 48 mensen in en om het Witte Huis besmet. Trump kwam er weer bovenop dankzij een toen nog experimentele behandeling met antilichamen, die nog niet voor de behandeling van patiënten beschikbaar was.

Fauci ontsprong de dans. Inmiddels is hij volledig gevaccineerd tegen corona en ontving hij ook twee boosterprikken, de laatste nog geen maand geleden. Maar de veel besmettelijker Omikronvariant ontsnapt makkelijker aan de antistoffen die door de vaccins worden opgewekt. En dat overkwam kennelijk ook Fauci.

Nadat hij keelpijn had gekregen werd hij twee weken geleden positief getest op Covid-19. Hij had aanvankelijk „milde klachten”, vertelde hij. Maar toen de klachten verergerden schreef zijn arts hem een kuur voor van het middel Paxlovid, een krachtige virusremmer. Dat was opmerkelijk, want volgens de Amerikaanse richtlijnen zouden artsen dit middel alleen moeten geven aan mensen die een groot risico lopen op ernstige Covid-19, lees: ongevaccineerden, mensen met een onderliggende aandoening en fragiele ouderen. Fauci was tot dan toe kerngezond, maar zelf vond het hij de Paxlovid-kuur wel te verdedigen: „Ik ben 81, wat een aanzienlijke risicofactor is.”

Heropleving van het virus

Fauci ging in isolatie. Nadat hij na vijf dagen zijn antivirale kuur had afgerond en testte hij negatief op het virus. „Paxlovid deed wat het moest doen”, zei Fauci.

Drie dagen achtereen bleef de uitslag van zijn dagelijkse zelftest negatief totdat hij op de vierde dag tot zijn „verrassing en teleurstelling” ineens weer positief testte. Ook de klachten kwamen terug: een beetje verhoging, pijntjes, een loopneus en een milde hoest. Hij had wat artsen noemen een „rebound”, een heropleving van het virus. Hij belde zijn arts, en die schreef hem opnieuw een kuurtje Paxlovid voor. Fauci meldde woensdag dat zijn symptomen na die tweede kuur praktisch waren verdwenen, „alleen nog een beetje een verstopte neus”.

Maar zo’n tweede ronde Paxlovid is opnieuw in strijd met de Amerikaanse richtlijnen. De Amerikaanse geneesmidelenautoriteit FDA stelde de voorwaarde dat het niet langer dan vijf dagen aan patiënten werd toegediend. En daar bovenop schreven de Centers for Disease Control and Prevention dat een rebound na Covid-19 met of zonder behandeling met antiviralen „een natuurlijk fenomeen is”. Dat hoeft niet opnieuw behandeld te worden maar vereist alleen dat de patiënt opnieuw vijf dagen in isolatie gaat.