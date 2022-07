Apenkenner Frans de Waal over gender. En over de chimp die misschien queer is

Bij apenkenner Frans de Waal staat de biologie voorop. Ook als het over mensen gaat en de rolmodellen van mannen en vrouwen. Hoe sterk is nog die traditionele rolverdeling, als tegenwoordig gescheiden mannen de helft van de tijd hun kinderen prima alléén verzorgen en opvoeden? Zegt De Waal: „Waarschijnlijk zijn daardoor wel hun hersenen veranderd en ook hun hormoonprofiel. Als mannen een kind krijgen daalt het testosteron en stijgt de oxytocine.”

Wie is Frans de Waal?

Frans de Waal is een van de meest vooraanstaande primatologen van dit moment. Hij werd geboren in 1948 in Den Bosch in een groot gezin met zes jongens. Sinds 1981 werkt hij in de Verenigde Staten, vanaf 1991 in het Yerkes Primate Center in Atlanta, waar hij ook hoogleraar primatengedrag en psychobiologie is aan Emory University. Vanuit zijn werkkamer kijkt hij uit over de chimpanseekolonie van Yerkes: „Ik schat dat ik in mijn leven minstens 10.000 uur naar chimpanseegedrag heb gekeken.” Hij schreef vele boeken.

In een hotel in Amsterdam spreken we met de bioloog die al jaren in de VS werkt, over zijn nieuwste boek: Anders. Het gaat over genderverschillen bij apen en mensen. Ook hierin redeneert De Waal vanuit de biologie: er zijn gewoon aangeboren verschillen terug te vinden in het gedrag van mannen en vrouwen. Mannen zijn meer geneigd tot competitie en fysiek geweld, vrouwen letten meer op de sociale context en hebben meer oog voor kinderen. Dat is bij mensen niet anders dan bij chimpansees of bonobo’s. Maar dat is alles. Het gedrag in de praktijk is véél breder dan alleen die basisneigingen. De Waal: „Kenmerkend gedrag zegt weinig over waar een dier of mens óók toe in staat is.”

Want een neiging is geen voorschrift. Bijvoorbeeld een moederinstinct bestaat niet, schrijft De Waal. In heel veel gedrag is niet eens een genderverschil te ontdekken. Over een veelbesproken genderkwestie is De Waal helder: mensen die van geslacht willen veranderen tonen die wens meestal al zo vroeg in hun leven dat het onwaarschijnlijk is dat die wens niet heel diep van binnen komt. In de apenwereld bestaan vergelijkbare gevallen, al hadden primatologen daar tot nu toe weinig aandacht voor. De Waal vertelt over een chimp-vrouw Donna, op het Yerkes Field Station, die veel mannelijk gedrag laat zien en die hij tastend omschrijft als ‘een overwegend aseksueel gender-nonconformerend individu’. Hij kent ook grote sterke apenmannen die toch geen enkele interesse vertonen voor strijd om de hoogste plek.

Zou u Donna queer kunnen noemen?

„Met transgender kom je mogelijk in de buurt, maar ik kan haar niet vragen hoe ze zichzelf identificeert. Misschien is Donna wel queer, maar dat weten wij niet. Ik ga altijd uit van gedrag, in ieder geval bij apen. Aan mensen kan je nog vragen wat zich in hun hoofd afspeelt, of ze zichzelf als non-binair identificeren.”

U benadrukt de evolutionaire erfenis van de mens, met specifieke gedragsneigingen per geslacht, maar óók de flexibiliteit van gedrag. U vertelt over een fantastisch experiment waarbij een mannelijke resusaap direct een kind gaat verzorgen als hij alleen is, maar niet als er een vrouwtje bij is. Wat is dan nog aangeboren gedrag?

„Interessant hè? Er zit een soort verwachtingspatroon in. De mannelijke aap verwacht: jij bent vrouw, jij doet het maar. Ik denk dat hij ook geleerd heeft dat vrouwelijke apen de kinderen liever niet aan hem overlaten. Het kind krijst even, gelijk zitten er tien vrouwen op hem! Maar als er geen vrouwtje is, dan kan hij het best. Je ziet datzelfde bij niet-primaten, bij ratten bijvoorbeeld. Er is zelfs een experiment geweest waarbij heel jonge makaken worden grootgebracht door een troep mannen, daar kwamen geen vrouwen aan te pas. Dat ging heel goed: ze groeiden op zonder afwijkingen!”

Mensen dénken wel dat er allemaal verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, maar als je kijkt zie je die vaak niet

Wat blijft er dan over van die aangeboren neiging, dat vrouwen eerder voor kinderen zorgen en mannen vaker geweld gebruiken? Zijn cultuur en omstandigheden niet belangrijker?

„Mannen kúnnen het wel. Dat is de conclusie. Mannen hebben een latente verzorgingsneiging, dat wist Darwin al. Er is geen enkel biologisch bezwaar om een samenleving op te bouwen waarin mannen meer thuis werken en meer met kinderen doen. Mensen dénken wel dat er allemaal verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, maar als je kijkt zie je die vaak niet. We hebben als primatologen eens het gedrag gemeten van chirurgen in de operatiekamer. Wat bleek? Geen énkel verschil tussen mannen en vrouwen. Niet in manier van kritiek geven, niet als je kijkt wie is aardig tegen wie, niets.

„Conservatieven in Amerika maken eindeloos grapjes over vaderschapsverlof. Daar snappen ze niks van, ze vinden het niet mannelijk. Daarbij beroepen ze zich vaak op de biologie. Dáárom probeer ik dat juist te benadrukken: dat die zorgneigingen er wel degelijk zijn bij mannen.”

De antropoloog Sandrine Gallois heeft gezegd dat je voor verklaring van gedrag beter kunt kijken naar de persoonlijkheid dan de gender van een persoon. Moeten we ‘gender’ niet gewoon afschaffen?

„Ja er is grote individuele variabiliteit. Maar afschaffen gaat wel ver, hahaha. Je ziet het nu wel bij leiderschap. Er zijn veel meer vrouwelijke leiders dan vroeger en het lijkt nu minder relevant of de leider een man of een vrouw is. Tegelijkertijd zien mensen binnen één seconde of iemand een man of een vrouw is. Dat is heel snel, dat willen wij graag weten, omdat het toch gedrag voorspelt. Dat komt dan door de wet van de gemiddelden.

„Het biologische geslacht is overwegend binair: man of vrouw. De tussencategorieën zijn niet groot. Bijvoorbeeld de intersekse, met vrouwelijke én mannelijke kenmerken in genetica en hormoonprofielen: 1 à 2 procent. Transgenders, wéér een andere categorie: mensen die volledig vrouw of man zijn als ze geboren worden, maar die zich anders identificeren: 0,6 procent, zo wordt gezegd. Dan kan je nog de seksuele oriëntatie erbij nemen, weer iets héél anders: homoseksualiteit komt makkelijk op 5 procent, waarbij de exclusieve homoseksualiteit wordt geschat op 0,5 procent. Alles bij elkaar kom je voor de hele lgbtq+-gemeenschap dan ruwweg uit op 5 à 10 procent van de mensen.”

Er is nu net een onderzoek verschenen naar homoseksuele handelingen bij chimpansees in het wild

Maar gendergedrag is toch nog veel ingewikkelder?

„Ja, gender en de genderexpressie en -identiteit is vager: mannelijk en vrouwelijk en alles ertussenin. Gender is meer bimodaal verdeeld, net als de lengte van mensen: mannen zijn gemiddeld langer dan vrouwen, maar er is een heel stel vrouwen dat langer is dan de meeste mannen. Dat is met veel eigenschappen. Neem het jagen, dat typisch mannelijk zou zijn. Dan telt ook: wie heeft talent om te jagen en wie heeft zin om te jagen? Vaak mannen, maar ook een stel vrouwen. Dan hangt het van de flexibiliteit van de maatschappij af of de vrouwen mogen meedoen. Ik denk eerlijk gezegd dat onze moderne samenleving veel rigoureuzer is in de strakke scheidslijnen dan de jagers-verzamelaars. Wij zeggen dan: een vrouw hoort niet te jagen, dat doen wij mannen wel. Dat is heel destructief, want er zijn een stel personen die dat graag zouden willen, maar niet mogen. Gender is een flexibel concept. Mensen zouden daarin best wel wat toleranter mogen zijn.

„Het hoofdonderwerp van mijn boek is: wat weten we van mannen versus vrouwen. En hoe zit dat bij de chimpansee en de bonobo? Het komische is dat de meeste mensen graag een eenvoudig antwoord willen. Ze denken: bij de apen zien we de biologie, bij de mensen de cultuur. Maar ik zie bij de apen ook de cultuur en bij mensen ook de biologie. Bovendien zijn er de grote verschillen tussen die twee apensoorten. Bij chimps zijn de mannen de baas, bij de bonobo’s de vrouwen. Het plaatje is gecompliceerd.

„Over de cultuur bij apen weten we nog heel weinig. Ja, we onderzoeken het door te kijken naar dieetkeuze en werktuigen, de technologie. Daaruit weten we dat dochters daarin meer op hun moeder lijken dan de zonen. Die gelijkenis is waarschijnlijk niet genetisch maar cultureel. Dochters letten beter op wat hun moeder doet dan zonen.

„Over gendertypisch gedrag bij de apen weten we heel weinig. Wij primatologen hebben ons altijd gericht op de typisch mannelijke en de typisch vrouwelijke gedragingen en verder weinig. Er is nu net een onderzoek verschenen naar homoseksuele handelingen bij chimpansees in het wild. Niet per se seks, maar ook mannen die elkaars testikels aanraken, dat soort dingen. Er was verrassend veel gezien! Ook ik heb het vaak gezien, maar nooit gedocumenteerd. Het is er allemaal wel, maar we hebben niet echt aandacht aan besteed.”

Mannen kunnen tegelijkertijd vrienden en rivalen zijn

Wat is dan nog de kern van die geslachts- en genderverschillen?

„Ik denk dat je de kern ziet in het gedrag van jonge primaten, bij mensen en apen. Jonge vrouwen zijn geïnteresseerd in kinderen en in poppen, om vast te houden en te verzorgen. Als die niet in de buurt zijn verzinnen ze zelf, dan zie je zo’n jonge chimpvrouw rondsjouwen met een blok hout dat ze behandelt als een kindje.

„Jonge mannen willen worstelen en vechten, elkaar beschieten. Als ze het speelgoed niet hebben, gaan jongens zelf wel wapens maken, je hoeft het ze niet eens te geven. In dat jeugdige gedrag zie je de verschillen.

„Jonge vrouwtjes leren zo moederlijke skills en de jonge mannetjes leren zo de vechtskills. Maar daar moet je niet te simpel naar kijken, want er zit ook een andere kant aan. Jongens moeten zo ook leren hoe ze hun fysieke kracht onder controle kunnen houden. Dat wordt vaak onderschat. Ze zijn zich niet alleen aan het voorbereiden op een leven vol competitie, maar ook op een leven waarin ze hun kracht moeten inhouden. Een gorillaman is sterker dan wie ook, maar hij speelt ook met baby’s, daar is hij dan enorm voorzichtig mee! Hij heeft geleerd hoe hij die kracht moet inhouden.”

In uw boek zit in feite een loflied verborgen op mannelijkheid, en speciaal op de ruwe mannelijke vriendschap.

„Ik ben een bioloog die op de universiteit al dertig jaar tussen de psychologen zit. In ieder geval in Amerika zie ik dat in de psychologie vrouwelijke vriendschappen als diep en mooi worden afgeschilderd, dat ze elkaar fantastisch steunen en zo. Mannelijke vriendschappen bestaan eigenlijk niet! Mannen zouden te competitief en te hiërarchisch zijn. Want mannen zéggen wel dat ze vrienden zijn, maar ja, ze vertellen mekaar niks! Daar wordt op neergekeken in de psychologie. Dat idee is gebaseerd op een misverstand van vooral vrouwelijke psychologen dat competitie en vriendschap niet kunnen samengaan. Mannen kunnen best tegelijkertijd vrienden en rivalen zijn.

„Mannen kunnen onderling prima ruzies hebben, omdat ze die weer snel vergeten. Vrouwen vergeten hun ruzies minder makkelijk en kunnen zich niet voorstellen dat dat bij mannen zo snel heen en weer gaat. Chimpanseemannen hebben volop competitie en rivaliteit, maar ze moeten ook eensgezind zijn tegen de vijand, de groep van het naburige territorium. Wat ze ook onderling uithalen, ze móéten bij elkaar blijven. Je bent vrienden en rivalen op hetzelfde moment. Na een grote ruzie gaan daarom mensenmannen vaak onderling grappen maken. Je moet het niet persoonlijk nemen, zeggen ze dan.”

Een antropoloog zei me dat gemengde teams alleen mogelijk zijn als je grenzen stelt aan het mannelijk gedrag

Misschien gaan mannen tegenwoordig minder agressief met elkaar om dan vroeger?

„In Nederland ligt mannelijk en vrouwelijk sowieso dichter bij elkaar dan in Amerika. Om een man te zijn in Amerika moet je houden van rood vlees, en van wapens en sport. Hoeveel commentaar ik daar niet kreeg op mijn paarse en roze shirts! Dat zijn daar geen kleuren voor mannen. Alleen blauw, en gek genoeg knalrood. Er zit enorme culturele variatie in wat als mannelijk en vrouwelijk wordt beschouwd.

„Die hele genderdiscussie is op gang gebracht door de pil, in de zestiger jaren. Dat heeft de vrouwen bevrijd van het moederschap. In dezelfde tijd verdween ook de oorlog – al is dat nu met de recente ontwikkelingen in Oekraïne een beetje raar om te zeggen. Voordien werden mannen zoals wij regelmatig naar het front gestuurd. Als mannen zoveel gevaar lopen is het voor vrouwen moeilijker om te zeggen dat de mannen zo geprivilegieerd zijn en het zo veel beter hebben dan zij.

„In de moderne maatschappij hebben we ook nog eens unieke werkplaatsen gecreëerd waar mannen en vrouwen samen moeten werken, dat is een belangrijke ontwikkeling. Gewoon in de bedrijven en kantoren, bijna overal. Dat is een heel interessant experiment voor primaten, zonder vaste rolverdelingen, niet op basis van familierelaties of verzorging van kinderen. Het gaat best goed, die gemengde teams.”

Zouden chimps zo’n nauwe samenwerking tussen mannen en vrouwen aankunnen?

„Een antropoloog zei me dat gemengde teams alleen mogelijk zijn als je grenzen stelt aan het mannelijk gedrag. Mannen moeten respect hebben voor de vrouwen, ze moeten seksueel niet te opdringerig zijn en niet agressief doen. Als die grenzen niet getrokken worden, stort de samenwerking in elkaar, dan is het voor vrouwen niet veilig. De #MeToo-beweging trekt nu die grenzen. Op die manier cultureel grenzen stellen aan het gedrag van chimpansee-mannen zou moeilijk zijn. De #MeToo-beweging past veel meer bij de bonobo’s: een vrouwelijke solidariteitsbeweging die probeert grenzen te stellen. En dat lukt aardig, ook in Europa. Al is de beweging in de VS sterker. De mannelijkheid in de VS mag sterker zijn dan hier, maar dat geldt er óók voor de organisatie van vrouwen! Dat zo’n Johan Derksen terugkomt op televisie zou daar onmogelijk zijn.”

