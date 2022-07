Europese Unie legt ‘crypto-Wilde Westen’ aan banden

De Europese Unie gaat de markt voor cryptovaluta aan banden leggen. De EU-lidstaten en het Europees Parlement bereikten donderdagavond in Brussel een akkoord over de Markets in Crypto Assets, kortweg de MiCA. Het is voor het eerst dat cryptovaluta zoals bitcoin, uitgevers van cryptomunten en aanbieders van bijvoorbeeld diensten voor het wisselen van virtuele cryptovaluta aan Europese regels worden onderworpen.

Met het akkoord sorteert de EU opnieuw voor als trendsetter op het gebied van digitale wetgeving. Zes jaar geleden werd Europese privacywetgeving immers ook al tot wereldwijde standaard verheven. Eerder dit jaar werden lidstaten het ook al eens over nieuwe spelregels voor grote techbedrijven, onder meer over marktmacht en oneerlijke concurrentie: de Digital Markets Act. Met de Digital Services Act kwam daar nog eens een pakket maatregelen bovenop dat het internet veiliger en betrouwbaarder moet maken.

Volgens de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, betreft de MiCA „historische wetgeving die een einde maakt aan het Wilde Westen dat de cryptomarkt geworden is” In een persbericht schrijft hij: „De nieuwe regels zullen EU-burgers die in cryptovaluta hebben geïnvesteerd beter beschermen en misbruik ervan door criminelen voorkomen.”

Meer transparantie

De nieuwe wetgeving verplicht dienstverleners in de cryptosector onder meer om transparanter te zijn, zowel over hun eigen financiële positie als over de munten die ze aanbieden. „Crypto-aanbieders moeten straks over elke munt een witboek schrijven, met alle eigenschappen en risico’s. Dat heeft als gevolg dat beleggers beter in staat worden gesteld valuta te kopen die goed bij hen passen”, verwacht Teunis Brosens, hoofdeconoom digitale zaken bij ING.

„Nu is er voor crypto-beleggers geen enkele bescherming wanneer iets fout gaat. Ze zijn volledig op zichzelf aangewezen”, zegt Brosens. „Als deze wetgeving in 2024 van kracht wordt, kunnen beleggers ergens een klacht indienen. En genieten zij eindelijk wettelijke bescherming.”

Dienstverleners in de cryptosector moeten ook hun bedrijfsstructuur verbeteren en hun computersystemen op orde brengen. Op die manier moeten ze cyberaanvallen kunnen verijdelen, wat het aantal oplichtingszaken moet verminderen. Brosens: „Het gaat eigenlijk om hele basale eisen voor het runnen van een financiële instelling.” Overbodig is dat niet: vorig jaar zijn consumenten van cryptovaluta voor miljarden euro’s opgelicht.

NFT’s

De kans dat de wetgeving met alle problemen op de cryptomarkt afrekent, acht Brosens evengoed klein. „Het probleem met EU-wetgeving is dat het altijd achterloopt op de praktijk. Vooral op het gebied van crypto gaan de technologische ontwikkelingen ontzettend snel.”

Aanbieders van Non-Fungible Tokens (NFT’s) — digitale beleggingsobjecten — vallen bijvoorbeeld nog niet onder de MiCA, zegt Brosens. Toen ambtenaren van de Europese Unie twee jaar geleden aan de MiCA begonnen te schrijven, moesten NFT’s hun grote doorbraak immers nog beleven. Brosens: „Met deze wet- en regelgeving wordt een groot deel van het Wilde Westen de aangeharkte wereld ingetrokken. Maar het Wilde Westen blijft zeker voortbestaan.”