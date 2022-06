Zoals een buizerd op een paaltje landt, dat kan een drone niet

Op volle snelheid op een paaltje of ander uitkijkpunt landen: het is een van de lastigste manoeuvres die roofvogels moeten maken. Zó lastig zelfs dat onbemande vliegtuigjes, waaronder drones, die beweging niet eens kunnen nadoen. Om de complexe landingspogingen beter te begrijpen bestudeerden Britse zoölogen vier woestijnbuizerds. In Nature schrijven ze deze week hoe een kleine duik voorafgaand aan de landing de vogels helpt om botsingen te voorkomen.

De woestijnbuizerd (Parabuteo unicinctus) wordt ook wel Harris’ buizerd genoemd en leeft in halfopen laaglandgebieden in het zuiden van de Verenigde Staten en in Midden- en Zuid-Amerika. Net als de buizerd die in Europa voorkomt behoort hij tot de familie van de havikachtigen, en speurt hij zittend op een relatief hoog object – bijvoorbeeld een paaltje – de omgeving af naar kleine prooidieren, waaronder hagedissen, kleine vogels, muizen en konijnen. Vanaf dat paaltje wordt met een snelle ‘stootduik’ de prooi gevangen. Wat het landen op de paal zo lastig maakt, is dat de vogel in één keer tot stilstand moet komen, en daardoor grote controle over zijn snelheid én zijn houding nodig heeft.

Precisielanding

Nu hebben de Britse onderzoekers dus geanalyseerd hoe de woestijnbuizerd, net als andere grote roofvogels, vanuit volle vaart zo’n precisielanding kan maken. Kleinere paal- of takzittende vogels, zoals duiven, doen dat niet: die remmen eerst af. Om het gedrag te onderzoeken maakten ze video-opnames van vier woestijnbuizerds: één volwassen vrouwtje, die het elegant landen perfect beheerste, en drie jonge mannetjes die het nog moesten leren. In totaal filmden ze ruim 1.500 vluchten, over verschillende afstanden. De paaltjes waartussen werd gevlogen stonden 5, 7, 9 of 12 meter uit elkaar. De vogels werden gemotiveerd om te vliegen doordat er op de landingspaal voedsel voor ze werd neergelegd.

De jonge woestijnbuizerds fladderden in eerste instantie van paal tot paal, maar leerden gaandeweg om hun landing te perfectioneren met een door de onderzoekers omschreven ‘swoop-up’-beweging. Daarbij springt de woestijnbuizerd naar voren en start een duikvlucht, om die na enkele krachtige vleugelslagen te transformeren tot een opwaartse beweging. In die laatste fase gebruikt hij zijn vleugels niet meer. Uiteindelijk landt de vogel met zijn lijf in verticale positie en uitgestrekte vleugels op het paaltje, balancerend op zijn poten.

Is dit gedrag ook aan te leren aan drones, vragen de onderzoekers zich af

De beweging is niet heel energie-efficiënt, schrijven de onderzoekers, maar voorkomt wel een gevaarlijk controleverlies. Door tijdens de stijgende beweging van de vlucht zijn vleugels niet meer te gebruiken, kan de woestijnbuizerd vermoedelijk beter focussen op zijn landingsplek.

Het landen, zo concluderen de onderzoekers, is een vorm van heuristiek: een aangeleerde strategie om tot een efficiënte oplossing te komen. De vraag is in hoeverre dat ‘gedrag’ ook is aan te leren aan drones, schrijven de ze aan het einde van het artikel. Met praktische aanbevelingen om de woestijnbuizerdvlucht na te bootsen met zulke uav’s (unmanned areal vehicles) komen ze in ieder geval niet. In het verleden zijn er al wel regelmatig experimenten gedaan met het laten landen van uav’s op paaltjes en andere objecten, maar daarbij gaat het landen nooit op topsnelheid.