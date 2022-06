Winslows gangsterepos lonkt naar The Godfather -status

De Amerikaanse thrillerschrijver Don Winslow (1953) heeft zijn nieuwe misdaadroman Stad in brand motto’s meegegeven van Homerus en Vergilius. In een open brief legde Winslow uit dat hij pas op volwassen leeftijd Griekse en Romeinse klassiekers las en parallellen ontdekte met de maffiaverhalen uit zijn jeugd: „Ik zag bij Aeschylus elk thema dat we behandelen in moderne misdaadromans: macht, moord, wraak, corruptie, gerechtigheid en verlossing.”

Hij raakte geobsedeerd door het idee de oude Griekse verhalen opnieuw te vertellen in een moderne versie. Stad in brand is het eerste deel van wat een drieluik moet worden over de Ierse en Italiaanse misdaadsyndicaten in het Amerika van de jaren tachtig en negentig. De volgende delen verschijnen binnen 24 maanden, belooft de schrijver. En daarna, kondigde hij in een televisie-interview aan, gaat hij met pensioen.

Winslow is een voormalige detective met twintig bestsellers op zijn naam. Drie jaar geleden voltooide hij met De grens nog een fenomenale trilogie over de war on drugs, het langst durende conflict uit de geschiedenis van de Verenigde Staten dat jaarlijks nog tienduizenden doden eist.

Bloedige bendeoorlog

Zijn nieuwe roman speelt in Providence, de hoofdstad van Rhode Island, de kleine kuststaat tussen Boston en New York waar Winslow zelf opgroeide. Rivaliserende bendes hebben de stad verdeeld: de Italiaanse Amerikanen handelen in drugs, de Ierse Amerikanen hebben de havens in handen.

De gewapende vrede raakt verstoord als een beschonken Ierse zware jongen tijdens een borrel een borst betast van de vriendin van een Italiaanse crimineel. Een belediging die, dat spreekt voor zich, om vergelding vraagt. De wraak leidt tot een bloedige bendeoorlog. Terwijl de lichamen zich beginnen op te stapelen en gebouwen tot de grond afbranden begint de opmars binnen het Ierse misdaadsyndicaat van de jonge, hardwerkende havenarbeider Danny. Zijn ambitie was: goed voor zijn gezin zorgen. Maar als de oorlog met de Italiaanse familie escaleert groeit Danny tegen wil en dank uit tot de meedogenloze leider die hij niet wilde worden.

Winslows heeft zijn roman losjes gebaseerd op de opkomst en ondergang van de Patriarca-familie, gangsters van Italiaanse komaf die bekend staan als de New England-maffia. Hij vertelt zijn verhaal in filmische scènes, met soms knetterende en humorvolle dialogen waaruit duidelijk blijkt hoe racistisch en seksistisch de gangsters zijn.

De reeks kleurrijke personages die Winslow ten tonele voert doet qua buitenissigheid niet onder voor de cast van The Sopranos. Verrukkelijk is bijvoorbeeld de homoseksuele hitman Sal die woest wordt als over zijn geaardheid geroddeld wordt. ‘Want wat is nou erger, dat een man gay is of dat iemand rondbazuint dat hij gay is?’ Opmerkelijk is de grote aandacht voor vrouwen in de roman, die meer diepgang krijgen dan gebruikelijk is in het gangstergenre.

Terwijl pas één boek is verschenen boden filmmaatschappijen direct tegen elkaar op voor de rechten op de trilogie. Dat de winnaar een miljoenenbedrag wil betalen is niet verbazingwekkend. Winslows trilogie zou weleens tot net zo’n meeslepend gangsterepos kunnen uitgroeien als The Godfather.



Don Winslow: Stad in brand. (City on Fire) Vert. Catherine Smit. HarperCollins, 320 blz. € 21,99 Stad in brand. (City on Fire) Vert. Catherine Smit. HarperCollins, 320 blz. € 21,99 ●●●●●