Voormalig Shell-topman Dekker: beving Huizinge was ‘gamechanger’

Oliemaatschappij Shell was er na de zwaarste aardbeving tot nu toe, in 2012 in het Groningse Huizinge, van overtuigd dat het verlagen van de gasproductie niet zou bijdragen aan het voorkomen van nieuwe bevingen. Het zou hooguit de periode tussen de bevingen langer maken, maar er zouden niet minder bevingen komen en een productieverlaging zou ook de zwaarte van de bevingen niet beïnvloeden, meende men op basis van onderzoek van onder meer het KNMI en TNO.

Shell deelde die mening met gasexploitant NAM, waarvan het samen met het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil aandeelhouder was. Daarom vonden Shell en NAM dat de gaswinning in het jaar na Huizinge gewoon door kon gaan, en dat het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) om de gaswinning te verlagen niet moest worden gevolgd. Dat zei Pieter Dekker, die van 1997 tot 2016 bij Shell verantwoordelijk was voor Gasterra en de NAM, joint ventures met oliemaatschappij ExxonMobil. Hij was donderdag de eerste die verhoord werd door de parlementaire enquêtecommissie.

Voor Huizinge waren er ook al aardbevingen in Groningen, en ook in Drenthe. Er werd toen uitgegaan van een maximale zwaarte van 3,9, vertelde Dekker. Men ging ervan uit dat er wel schade aan gebouwen zou zijn, maar alleen lichte schade. Het risico op letsel aan personen werd klein geacht. Die veiligheidsrisico’s werden „aanvaardbaar” geacht, zei Dekker. De beving bij Huizinge, met een kracht van 3,6 de zwaarste gemeten in Groningen, had meer schade tot gevolg dan verwacht werd. „Dat was een gamechanger wat ons betreft”, zei Dekker. „Opeens realiseerden wij ons dat die bevingen veel sterker konden zijn en een veel groter effect konden hebben dan waar we tot die tijd mee leefden.”

Niet minder, maar meer gas

Toch betekende deze ‘gamechanger’ niet dat de gaswinning werd stopgezet of zelfs maar verminderd. Integendeel. In het jaar na de beving bij Huizinge werd bijna 53 miljard kuub gewonnen, meer dan in de dertig jaar ervoor gemiddeld werd opgepompt. „Verlagen van de productie droeg niet bij aan het oplossen van het probleem”, zei Dekker. „Als je dezelfde bevingen krijgt maar iets dichter op elkaar, dan is er materieel geen verschil.” Hij vergeleek het met het versneld afspelen van een film: „aan de inhoud van de film verandert dat niets.” Toenmalig minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD), besloot evenmin de gaswinning een halt toe te roepen. In plaats daarvan stelde hij een besluit daarover een jaar uit. In de tussentijd stelde hij veertien onderzoeken in naar verschillende aspecten van de gaswinning.

Volgens Dekker werd er door Shell en de NAM wel op een andere manier actie ondernomen om de veiligheid van de Groningers te verbeteren. Er werd nieuw onderzoek in gang gezet naar de bevingen en er werd een rondgang door het aardbevingsgebied gemaakt om de schade af te handelen en kwetsbaarheden aan gebouwen preventief te versterken.

Dekker erkende dat er destijds uitsluitend op basis van ratio werd besloten. Het was een koud voorjaar, er kwam weinig gas uit de zogenoemde kleine velden elders in het land, en een grote buitenlandse klant nam dat jaar extra veel gas af. Dat de gasproductie hoger uitviel in 2013 was „ongelukkig” erkent hij nu, en hij beseft dat het de gevoelens van onveiligheid en woede bij de Groningers heeft versterkt. „Ik denk dat wij onvoldoende beseften hoe de gevoelens bij de bevolking lagen.”

Achteraf gezien vindt hij dat de partijen die betrokken waren bij de gaswinning te weinig hebben gedaan om de Groningers te betrekken bij de besluitvorming over de gaswinning, en dat Groningen ook meer van de winst had moeten profiteren. „Een license to operate is een belangrijk begrip voor Shell. Dat betekent dat er steun is bij de bevolking voor een operatie, dat onze afwegingen worden begrepen. Dat hebben we in Groningen verloren, dat is niet goed gegaan.”

