Vertel ik mijn vriendin dat haar vriend mij leuk vindt?

Lees meer in NRC Magazine #10 Het vriendje van mijn beste vriendin vindt mij leuk. Tijdens een nacht in de club met mijn vriendengroep zei hij de hele tijd dat hij me geweldig vond. Daarna kon ik rekenen op een stevige omhelzing. Ik zag er ook nog eens erg goed uit, vond hij. „Hé, waarom blijf je niet gewoon bij ons slapen”, stelde hij voor aan het einde. Dit is allemaal erg fout naar mijn gevoel, dus ik weigerde beleefd. Als ik dit hardop tegen iemand zeg, wordt het echt een díng. Maar als ik het niet zeg, voelt het alsof ik iets verberg voor mijn beste vriendin. Wat doe je in zo’n situatie? Vrouw, 25 (naam bekend bij de redactie)





Nee, tegen anderen gaan zeggen „hij vindt me leuk” is geen goed idee, want dan wordt het inderdaad een kwestie en voor uw vriendin ook nog eens een pijnlijke kwestie. Dus de volgende keer dat de vriend van uw vriendin een tikje te aanminnig doet, moet u iets tegen hém zeggen, iets dat erop neerkomt dat u liever niet hebt dat hij zich zo gedraagt. Een vriendin van mij zei ooit eens in zo’n situatie verschrikt: „Je wordt toch niet verliefd?”, en daarmee was de kous af. Op een lichte, niemand beledigende of pijnigende manier. Misschien is zoiets een mogelijkheid.

Marjoleine de Vos (65)





Wat het vriendje van uw vriendin heeft gezegd en gedaan, daar kun je alle kanten mee op. Misschien is het in uw vriendengroep heel gewoon om elkaar af en toe stevig te omhelzen en wat is er mis met een complimentje? Voor u voelde het allemaal erg fout, maar het vriendje kan dit makkelijk bagatelliseren als hij ermee geconfronteerd wordt. En als liefde inderdaad blind maakt, kan uw vriendin ook tegenwerpen dat ú zich iets in uw hoofd haalt. Misschien slaat uw foute-mannenradar terecht uit, maar is het niet wat voorbarig om na één avond conclusies te trekken? De kans om erachter te komen hoe leuk hij u vindt en hoe zwaar uw vriendin daaraan zou tillen, hebt u laten liggen. Maar als er nog een keer zo’n avond komt waarop hij vraagt waarom u niet blijft slapen, roep dan meteen uw beste vriendin erbij en vraag wat zij van dat idee vindt.

Martine Kamsma (48)





Je hoeft het niet hardop tegen zomaar iemand te zeggen, maar wel tegen je beste vriendin. Of is het dan alsof jij zelf aast op haar vriendje? Dat kan dan wel een ‘ding’ worden ja (vooral als hij vervolgens ontkent), maar dat kan ook het geval zijn als je het níet zegt, en de jongen ook nog het idee krijgt dat hij de volgende keer gerust weer een poging kan wagen. Wellicht kun je ervoor kiezen om het deze keer te ‘verbergen’, om de lieve vrede te bewaren. Maar de volgende keer kun je het dilemma beter voorkomen; je hebt de eerste keer beleefd je grenzen aangegeven, de tweede keer confronteer je de jongen met zijn gedrag zodat er geen misverstand over bestaat. Ook of misschien juist in het bijzijn van je vriendengroep. Laat het maar een ‘ding’ worden, maar dan voor het vriendje van je beste vriendin.

Lotfi El Hamidi (36)

