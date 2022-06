Verliefd worden op de zeggingskracht van samenzang

Hoe klinken de druppelende tranen in Orlando Gibbons hymne ‘Drop drop slow tears’ (1612)? Een tranenproeverijtje op Spotify leert: alles is mogelijk, van lome drup (groot koor in kathedraalakoestiek) tot charmante biggel (lenig vocaal ensemble). Koormuziek kent vele gedaanten, alle zijn deze week te ondergaan op het Haarlemse festival The Big Sing, voorheen Koorbiënnale.

The Big Sing – de naam verraadt het al – is breder en minder ‘klassiek’ opgezet. Maar het wegens succes dubbel uitgevoerde openingsprogramma bleek woensdag nog behoorlijk traditioneel, met strakke zang van het Britse octet Voces8 gekoppeld aan de jonge zangers van het Nationaal Gemengd Jeugdkoor en Nationaal Vrouwen Jeugdkoor (16-29 jaar) onder Wilma ten Wolde.

Wie na de moeilijke (zeker ook voor de korensector) coronatijd een uitbundige openingsavond had verwacht, kwam bedrogen uit. Het programma was smaakvol, ingetogen. Voces8 excelleert in sferische samenzang, zoals te horen in de al genoemde hymne van Gibbons en eigentijdse composities als ‘Nunc Dimittis’ van Paul Smith en ‘Mothers Song’ van Jocelyn Hagen. Dat laatste stuk bewerkstelligde al in de eerste minuten van het concert precies waar je voor komt: het gevoel opnieuw verliefd te worden op de wereld aan zeggingskracht die in iets ‘simpels’ als menselijke samenzang besloten ligt. Helaas stelden de stukken die van de zangers van Voces8 solistische inzet vergden (Victoria, Palestrina) een beetje teleur.

Van de piramide aan opleidingsensembles die samen de Nationale Koren vormen, is het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor op dit moment de spits. Niets ten nadele van het geweldige, grotere gemengde jeugdkoor, maar in perfectie en ensemble-kwaliteit opereert het vrouwenkoor nét een trede hoger. Geweldig, zoals hier in twee werken van Arvo Pärt werd samengezongen. Van stratosferische sopranen tot fluwelige alten; alle groepen klonken als een klok en meer nog: alles paste in elkaar als één organisme. In dit koor denk je elke seconde gewoon te horen dat deze vrouwen al hun halve leven samen zingen – wat vaak ook echt zo is.

Na een surrealistische interruptie – een drumband buiten op de Grote Markt veroorzaakte in de kerk een Armageddon-achtig gebulder – was Mendelssohns ‘Denn er hat seinen Engel’ een fraaie slotsom van samenzang tussen alle zangers.

Klassiek The Big Sing openingsconcert. Met Voces8, Nat. Vrouwenkoor, Nat. Gemengd Jeugdkoor. Gehoord: 29/6 Grote of St. Bavokerk, Haarlem. Festival nog t/m 3/7, div. locaties in Haarlem (en A’dam). Inl. thebigsing.nl Radio 4: 30/6, 20u. ●●●●●