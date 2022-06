Vanaf vandaag geen BN’ers en oud-voetballers meer in gokreclames

Bekende Nederlanders en oud-voetballers mogen niet langer in gokreclames meespelen. Dat staat in een wijziging van de wet die reclame voor kansspelen regelt, die vanaf deze woensdag in werking treedt. Ook in reclames die wijzen op risico’s van gokspellen mogen BN’ers niet meer verschijnen.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) wil hiermee „kwetsbare groepen” zoals jongeren en ‘probleemspelers’ beschermen. Omdat zogenoemde „rolmodellen” in gokreclames volgens het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) bijdragen aan de sociale acceptatie en normalisering van gokken, moeten zij voortaan uit reclames worden geweerd. Het verschijnen van rolmodellen in gokreclames zorgt er volgens de onderzoekers tevens voor dat het nog moeilijker wordt om de risico’s van gokspellen in te schatten.

Onder de zogenoemde rolmodellen vallen onder anderen beroepssporters, sporttrainers, acteurs en presentatoren, modellen en modeontwerpers, maar ook journalisten, influencers en vertegenwoordigers van politieke partijen. Eerder waren in gokreclames onder meer bekendheden te zien als oud-politieagent en mediapersoonlijkheid Ellie Lust, voormalig voetbaltrainer Dick Advocaat en oud-voetballers als Wesley Sneijder en Andy van der Meijde.

Vorig jaar oktober zijn de regels voor gokken juist versoepeld met de nieuwe Wet kansspelen. Hierdoor konden ook buitenlandse spelers meedoen op de Nederlandse online gokmarkt, waarna in oktober en november het aantal gokadvertenties voor online casino’s en websites verveelvoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Ook veel sportgerelateerde podcasts, maar ook voetbalteams werden sindsdien gesponsord door gokbedrijven.

In totaal waren er in die maanden ruim 366.000 gokadvertenties op televisie en internet te zien. Reclame voor het nieuwe legale aanbod werd onder meer toegestaan zodat online gokkers bij illegale sites over zouden gaan op het legale aanbod.

Lesley

Nu onder meer ‘rolmodellen’ Andy van der Meijde, Wesley Sneijder en Sjaak Swart niet meer mee mogen spelen in gokreclames van een grote aanbieder, gaat het bedrijf over op de niet-bekende Nederlanders Randy, Lesley, en Japie als vaste gezichten. Lesley had geen professionele voetbalcarrière en woont volgens Betcity „in tegenstelling tot Wesley” niet in een „riante villa”. Randy rijdt in een „degelijke Hyundai” en niet zoals Andy van der Meijde in een BMW.