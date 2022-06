Turnzussen Sanne en Lieke Wevers zetten carrière voort bij beschuldigde vader Vincent

De Nederlandse topturnsters Sanne en Lieke Wevers zetten hun carrière voort bij de Top Turnacademie Achterhoek (TTA) in Varsseveld en keren daarmee terug naar hun vader Vincent Wevers. Ook Naomi Visser en Sara van Disseldorp maken de overstap van de nationale turnbond KNGU naar de TTA in Varsseveld. De turnsters hebben donderdag de leiding van turnbond KNGU geïnformeerd over hun vertrek, zeggen ze donderdag tegen de NOS. Het viertal start in augustus met trainen als professionale ploeg onder leiding van Wevers, tegen wie twee hoger beroepsprocedures in een zaak waarin hij beschuldigd wordt van mishandeling en machtsmisbruik.

Maandag liet voormalig olympisch kampioen Sanne Wevers al weten uit de nationale turnselectie van de KNGU te stappen, vanwege „een onwerkbare situatie” die ontstaan zou zijn met haar teamgenoot Vera van Pol, Wevers voelde zich onder meer onveilig in het team. Wevers verweet de turnbond niks gedaan te hebben om de situatie te herstellen. Nu blijkt het vertrek van Wevers de opmaat voor een serieuze scheuring in turnland. Naast de zussen-Wevers verliest de bond met nationaal meerkampioen Naomi Visser en Sara van Disseldorp twee grote talenten.

‘Voldongen feit’

Technisch directeur Jeroen van Leeuwen van de KNGU laat weten dat hij baalt van de gang van zaken. „Het is inmiddels een voldongen feit en ik hoorde het eigenlijk pas toen het al zover was”, aldus Van Leeuwen tegen het ANP. „Ik had het gesprek wel aan willen gaan en had van daaruit mee willen denken”. Totdat de trainingen in augustus in Varsseveld van start gaan, blijven de vier turnsters trainen in het nationaal topsportcentrum van de KNGU in Heerenveen, zo laat een woordvoerder van de bond weten.

Dat Vincent Wevers de turnsters gaat begeleiden in Varsseveld is opmerkelijk, omdat hij sinds oktober vorig jaar niet als coach heeft kunnen werken, vanwege door het Instituut Sportrechtsspraak (ISR) behandelde klachten van zijn voormalige pupillen. Hij werd begin mei door het ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar zowel de KNGU als de aanklager van het ISR ging tegen die uitspraak in beroep. Wevers zegt tegen de NOS tevreden te zijn met de „mooie situatie” in Varsseveld, waarin turnsters „de faciliteiten krijgen die ze nodig hebben” waar hij zelf zijn „kennis aan talentvolle coaches kan overdragen”.

Ook Lieke Wevers, die bij de Olympische Spelen in Tokio net als haar tweelingzus Sanne teleurstelde, is blij met de doorstart. Ze noemt het „echt sterk” dat „we zelf de regie hebben gepakt om onze route weer uit te stippelen”. Desgevraagd wil de 30-jarige turnster nog niet vooruitkijken naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. „Ik hoop dat ik mijn lijf gereed heb in augustus om dan weer stap voor stap te beginnen. Parijs is nog ver”, aldus Lieke Wevers.