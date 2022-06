The Quarry is een filmische horrorgame waar een foutje frustrerend kan uitpakken

Een stel twintigers rijdt samen in de auto over een verlaten bosweg. Ze zijn op zoek naar het zomerkamp waar ze de komende maanden zullen werken. Ze zijn een dag te vroeg – en dan verschijnt er opeens een vreemde vrouw op hun pad. De rest laat zich uittekenen: een omgegooid stuur, een enge politieagent en een verlaten kamp verder, en ze zijn hun levens niet meer zeker.

The Quarry wil een standaard tienerhorrorverhaal vertellen, zoals we die uit films gewend zijn. Net als Until Dawn, een eerdere titel van deze maker, is de twist dat jij als speler invloed kunt hebben op hoe de nacht verloopt. Om beurten voer je acht kampbegeleiders door stukjes van het geregisseerde verhaal. Het zijn typetjes: de domme sportheld, de mooie influencer, de slimme alternatieveling. En toch kent The Quarry soms ook vlagen van diepgang, zoals de grappenmaker die zijn ware aard blijkt te verstoppen en een potentiële driehoeksverhouding die je desgewenst als speler kunt sturen.

Vaak zit je lang naar een film te kijken, waarna je opeens pijlsnel moet reageren: rent een personage door het bos, dan zal jij op gezette tijden omhoog, omlaag, of opzij moeten bewegen om obstakels te vermijden. Op andere momenten krijg je de kans om een gebied te verkennen en te zoeken naar bewijs en hulpmiddelen, dan weer wordt je gevraagd om keuzes in het verhaal te maken.

De spanning zit hem erin dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Een beslissing die jij in het derde hoofdstuk met een personage maakte, kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een ander personage in het zevende hoofdstuk wordt verwond. Tegelijkertijd is dat ook wel een beetje de achilleshiel van The Quarry. Het kan ontzettend frustrerend zijn als je er na uren pas achterkomt dat je ergens een flinke fout hebt gemaakt. Niet iedereen heeft zin om dan meteen weer opnieuw te beginnen.

Geen zin om te spelen? The Quarry is ook als non-interactieve film te kijken. Je stelt van tevoren in met welke ‘mindset’ de personages het verhaal ingaan, het spel doet de rest.

Dat is wellicht de moeite waard, want The Quarry ziet er prachtig uit, met een fotorealisme dat tussen game en film in lijkt te staan. De cast, met bekende gezichten als Ted Raimi (Spider-Man) en Justice Smith (Detective Pikachu), is verbluffend goed nagemaakt, al levert dat soms ook momenten op waarbij de kunstmatigheid van een 3D-personage ineens duidelijk wordt. Over de kwaliteit van het acteerwerk valt ook niks te klagen.

Erg verheffend is The Quarry uiteindelijk niet. Maar dat hoeft ook niet. Deze game is perfect voor de liefhebber die gelooft dat hij een horrorscenario wél zou overleven.