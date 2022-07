Stel, je bent niet zo goed bekend in Amsterdam en je rijdt in je auto over de Jan van Galenstraat naar het centrum. Aanvankelijk gaat het naar wens. Bij een brede stenen brug zie je links beneden een molen staan. Je weet niet dat die molen de veel bediscussieerde De Otter is, maar dat geeft niet, je denkt wat leuk, een molen in de stad. Oké. Maar dan. Na de brug beland je in de Tweede Hugo de Grootstraat, hartje West. Die zal je verder richting Dam brengen. En je denkt meteen, ze zijn hier gek geworden.

Stomdronken gemeenteambtenaren hebben na een nachtje stappen een woud aan gele borden langs de weg gepleurd. Die gedachte bespringt je, het gaat vanzelf bij het zien van de wanordelijke, schots en scheef geplaatste aanwijsborden met teksten en pijlen die je mismoedig aankijken. Je rijdt van de schrik stapvoets door – en dan wordt het alleen nog maar erger.

Stomdronken gemeenteambtenaren hebben na een nachtje stappen een woud aan gele borden langs de weg gepleurd

Het eerste bord toont een grote zwarte pijl omhoog: rechtdoor dus. Dat is mooi want dat wil je voorlopig ook. Het witte ronde bordje met een rode rand negeer je, dat is voor rechtsaf. Enkele meters later: ‘Gillis van Ledenberchstraat afgesloten’. Eh… heb je daar last van? En waar ís die Van Ledenberchstraat dan? Enfin. ‘Omleiding Van Reigersbergenstraat dicht volg R’. Wat nu? Maar voor je een idee hebt wat de bedoeling is, probeer je de borden die daarna volgen te snappen, of nou ja, laat ook maar, want je wordt ineens bestookt met: ‘Bevoorrading Raadhuisstraat. Spuistraat volg C’. Ernaast nog een bord: ‘Omleiding. De Clerqstraat afgesloten’. Moest je die kant niet op? Maar wat wil dit zeggen? ‘Rozengracht bereikbaar voor bestemmingsverkeer’.

Ja! Ik ben bestemmingsverkeer! Voorzichtig doorrijden.

‘Centrum volg C’. C? Kom ik dan in de Raadhuisstraat?

Een bord met een dikke zwarte R in een rechthoek en een pijl omhoog: beter niet op letten, je brein zit al haast vol met dit soort informatie.

‘Rozengracht bereikbaar’. Dat is mooi! Maar: ‘Centrum Raadhuisstraat volg C’. Ga ik dan niet eerst over de Rozengracht? Je hersenen draaien op volle toeren. Al die borden met fietsjes erop maar negeren. Bij de rotonde van het Hugo de Grootplein lees je: ‘Rozengracht Raadhuisstraat dicht’.

Beide straten tóch dicht? Maar zojuist was de Rozengracht nog bereikbaar! Dan: ‘Bevoorrading Raadhuisstraat Spuistraat volg C’. Had ik die aanwijzing niet al gehad? En waar is C? ‘Rozengracht bereikbaar voor bestemmingsverkeer’. Ah, dus toch! Je veegt het zweet van je voorhoofd. Totdat nieuwe paniek uitbreekt, want tussen onduidelijke fietsersborden staat: ‘Nassaukade dicht’. Hemel, hoe erg is dat precies?

De rotonde wordt omzoomd door gele borden, pijlen rechtdoor en naar rechts, F naar links (maar wat is F?) en je durft geen afslag te nemen, na driehonderdzestig graden rijd je gewoon de stad weer uit. Verstandig. Je vermoedde namelijk dat na elke afslag nog meer van die borden waren gevolgd, en dat vermoeden klopt. Ze zijn hier gek geworden.

Auke Kok is schrijver en journalist.