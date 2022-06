Rapport nertsenschandaal Denemarken: regering had recht niet alle dieren te ruimen

Een van de grootste politieke schandalen in de moderne geschiedenis van Denemarken. Zo omschrijft de Deense krant Jyllands Posten de „nertsenzaak” uit 2020. Het Scandinavische land heeft tijdens de coronapandemie alle zeventien miljoen nertsen in het land geruimd, ook de gezonde dieren. Daartoe werd besloten nadat een gemuteerde variant van het coronavirus was opgedoken in de nertsen. De variant was bovendien overgedragen op mensen, waardoor gevreesd werd dat deze nieuwe variant voor een tweede golf zou kunnen zorgen.

Het leidde tot een parlementair onderzoek. Uit het rapport dat de onderzoekscommissie donderdag presenteerde, blijkt dat premier Mette Frederiksen en voormalig minister van Milieu en Voedselvoorziening Mogens Jegens wisten dat er geen wettelijke basis was voor de ruiming. Ook ziet de commissie geen bewijs dat deze virusmutatie extra gevaarlijk was. Zij noemt het besluit van de premier „schromelijk misleidend”.

De regering vond de ruiming echter noodzakelijk om de bevolking tegen het virus te beschermen. Ook experts vonden het preventief doden van alle nertsen geoorloofd.

De commissie stelt dat in totaal tien hoge ambtenaren ter verantwoording kunnen worden geroepen. Zij riskeren een boete of in het uiterste geval afzetting, wat in Denemarken zelden voorkomt. De minister van Voedsel stapte in november 2020 al op wegens het schandaal.

De commissie verzamelde meer dan een miljoen documenten en e-mails over de nertsenzaak, en voerde 86 gesprekken met in totaal 74 getuigen. Het rapport telt in totaal 1.649 pagina's, laat de voorzitter van de onderzoekscommissie en oud-minister van Volksgezondheid, Sophie Løhde (Venstre), weten op Twitter .

Pelsseizoen

Denemarken was na China ’s werelds grootste producent van bont, hoofdzakelijk nertsenbont. In 2019 was de Deense export van nertsenbont goed voor 650 miljoen euro; 3,8 procent van de totale Deense landbouwexport. De grootste bontveiling ter wereld, Kopenhagen Fur, is in Denemarken. Hoewel het pelsseizoen net begonnen was, mochten de huiden van de geruimde dieren niet worden verhandeld. Ook niet die van negatief geteste bedrijven.

Boeren, vissers en nertsenfokkers waren woedend na de beslissing om de dieren af te maken. Zij kwamen met vijfhonderd tractoren naar de hoofdstad. Daar maakten de betogers een rondje langs alle overheidspanden en het parlementsgebouw. Wat ook voor ophef zorgde, waren de beelden van de „zombienertsen”. Na het ruimen werden de dieren begraven op militair terrein onder twee meter aarde, maar door gasvorming kwamen er honderden weer omhoog. Dat leidde tot verontruste omwonenden en strenge bewaking van het terrein.

Anders dan in Nederland

In Nederland zijn tijdens de coronapandemie eveneens alle nertsen afgemaakt. De situatie verschilde wel van die in Denemarken. Veterinair viroloog Lars Erik Larsen van de Universiteit van Kopenhagen zei eerder tegen NRC dat Deense nertsenvirussen meer kans hadden mutaties te „verzamelen”. Larsen: „In Nederland hebben jullie de infecties onder nertsen steeds vroeg ontdekt. De Deense uitbraken kwamen vaak pas aan het licht als de besmetting onder de dieren al twee of drie weken aan de gang was. Dat kan het coronavirus meer tijd hebben gegeven om te muteren.” Nederland koos er toch voor om alle nertsen preventief te doden en vervroegde daarmee de beslissing die sowieso al was genomen om Nederland in 2024 „nertsenvrij” te maken.