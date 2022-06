Gemeenteraad aanvaardt uitleg Aboutaleb over uitstel kritisch rapport

De Rotterdamse gemeenteraad gelooft dat burgemeester Ahmed Aboutaleb een kritisch rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over filmende auto’s pas na de gemeenteraadsverkiezingen wilde publiceren, omdat hij meer tijd nodig had om de conclusies van het onderzoek beter te bestuderen.

De raad debatteerde hier donderdagmiddag over met de burgemeester. Raadsleden hebben wel kritiek omdat er fouten zouden zijn gemaakt in een verslag van het overleg tussen burgemeester, politie en justitie en het vrijgeven daarvan.

Eerder deze maand schreef NRC dat Aboutaleb het onderzoek over de naderende verkiezingen heen wilde tillen. Aboutaleb herhaalde in de gemeenteraad dat het interne politieverslag waar dit uit blijkt, niet zou kloppen. Een opmerking in een driehoeksoverleg dat het rapport pas na de verkiezingen zou verschijnen, is volgens Aboutaleb verkeerd geïnterpreteerd door de opsteller van het verslag. „Ik heb nog nooit een document voor u achtergehouden”, zei de burgemeester.

‘Geen politieke afrekening’

De gemeenteraad accepteert zijn uitleg. Onder meer PvdA, VVD, ChristenUnie en Leefbaar Rotterdam zien geen politiek belang voor Aboutaleb om het rapport uit te stellen tot na de verkiezingen, zeiden ze. De kwestie is „een storm in een glas water”, stelde PvdA-fractievoorzitter Richard Moti. „Laten we hier geen politieke afrekening van maken”, zei Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf.

De raad had wel kritiek op de handelswijze van de politie, die het interne verslag achterhield na een Wob-verzoek van NRC. Dat dit niet had mogen gebeuren, erkende de politie al eerder. Ook wilden raadsleden weten waarom een woordvoerder van de politie NRC in een gesprek had gevraagd af te zien van het Wob-verzoek. De plaatsvervangend politiechef, aanwezig in de raad voor een toelichting, zei dat dit gesprek was bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over het Wob-verzoek. Ze noemde het „een stukje relatiebeheer naar de journalisten toe”.

In het rapport stelt de Autoriteit Persoonsgegevens dat Rotterdam de wet overtrad, omdat het tijdens de eerste lockdown met camera-auto’s inwoners filmde die zich niet aan de coronaregels hielden, zoals het houden van afstand. Het rapport wordt volgens de AP binnen enkele weken openbaar.