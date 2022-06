Ook Van de Zandschulp plaatst zich voor derde ronde Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft de derde ronde van Wimbledon behaald na een overwinning op de Finse tennisser Emil Ruusuvuori. Niet eerder in zijn loopbaan reikte Van de Zandschulp, nummer 31 van de wereld, zo ver in het Londense toernooi. De Nederlander had vier sets nodig om Ruusuvuori (nummer 49 van de wereldranglijst) te verslaan: 3-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Van de Zandschulp is in deze fase van het toernooi in gezelschap van zijn Nederlandse collega Tim van Rijthoven. Voor het eerst in twintig jaar zijn twee Nederlanders geplaatst voor de derde ronde. Woensdagavond klopte Van Rijthoven Reilly Opelka in vier sets: 6-4, 6-7 (8), 7-6(7), 7,6 (4). Zijn overwinning is enigszins verrassend te noemen, Van Rijthoven is de 104 van de wereld en Opelka de nummer 18.

Donderdag komt ook de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove nog in actie. Zij neemt het op tegen de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld. Pattinama-Kerkhove staat op de 138ste plek. Eerder moest een andere Nederlander, Tallon Griekspoor, Wimbledon verlaten na een verliespartij tegen Carlos Alcaraz. In de eerste ronde vloog Arantxa Rus al uit het toernooi.