Onbekende Fransman als hoogste baas van Akzo

Het is niet voor het eerst dat AkzoNobel een nieuwe topman heeft gevonden in Zwitserland. De in Nederland onbekende Grégoire Poux-Guillaume (52) wordt per november de hoogste baas van het verfconcern, zo werd dinsdag bekend. Poux-Guillaume, een Fransman, was jaren topman van het Zwitserse Sulzer, gespecialiseerd in industriële pompen en vloeistoftechniek. Ton Büchner, tussen 2012 en 2017 topman van AkzoNobel, stond eerder vijf jaar aan het hoofd van ditzelfde bedrijf uit Zwitserland.

Het is een grote stap voor de Fransman. AkzoNobel, bekend van verfmerken als Flexa en Sikkens, genereert een omzet van 9,6 miljard euro, drie keer zoveel als Sulzer. Beleggers reageerden niet zo positief op het nieuws: het aandeel daalde sinds de aankondiging met 3 procent.

Poux-Guillaume is opgeleid als werktuigbouwkundig ingenieur en studeerde ook aan de Harvard Business School. Hij heeft werkervaring bij onder meer Total, McKinsey en General Electric. Al op zijn 45ste werd hij topman van Sulzer.

Zijn voorganger bij Akzo, de Belg Thierry Vanlancker, had zelf aangegeven te willen stoppen. Onder zijn leiding werd onder meer de chemiedivisie verkocht voor ruim 10 miljard euro. En hij sneed in personeel om concurrerender te zijn met de Amerikaanse verfreus PPG.

AkzoNobel heeft voorlopig last van macro-economische onzekerheden. Lockdowns in China verstoren bijvoorbeeld de productie van coatings. In een persbericht over de benoeming van Poux-Guillaume roemt AkzoNobel de ervaring die hij heeft met bouwen aan „succesvolle, winstgevende bedrijven in uitdagende omstandigheden”.

Bij Sulzer wist Poux-Guillaume de dominantie te beteugelen van de Russisch-Cypriotische oligarch en grootaandeelhouder Viktor Vekselberg, die ook op de sanctielijst van de Amerikanen terechtkwam. Vanwege het belang van Vekselberg in het bedrijf mocht Sulzer tijdelijk niet meer in Polen zakendoen.