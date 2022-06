Nog altijd minder reizigers vanaf Schiphol in augustus, wel meer dan in juli

In augustus kunnen nog steeds iets minder passagiers van Schiphol vertrekken dan gewoonlijk, maar wel meer dan in de maand juli. In augustus kunnen per dag maximaal 73.000 ‘lokaal vertrekkende reizigers’ (wie enkel een overstap maakt op Schiphol wordt in die cijfers niet meegerekend) per dag vertrekken; dat zijn er 5.500 meer dan in juli. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven donderdag weten. Onder meer het aannemen van nieuw personeel en het „optimaliseren van de doorstroming” op Schiphol hebben ervoor gezorgd dat de luchthaven in augustus grotere aantallen reizigers aankan.

Desalniettemin kunnen ook in augustus nog altijd minder reizigers vertrekken dan in andere jaren. In de eerste week van de maand gaat het om zo’n duizend passagiers, de rest van de maand wordt er geen overschot verwacht. Ter vergelijking: in heel juli moest het aantal dagelijks vertrekkende reizigers met zo’n 13.500 worden teruggebracht.

Het was aan de onafhankelijke slotcoördinator van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen om deze opgave op te lossen - zij moesten bepalen welke maatschappij minder vanaf de luchthaven kon vliegen en voor welke vluchten dat gevolgen zou hebben. Transavia maakte eerder bekend 240 vluchten te annuleren, Corendon stelde 150 vluchten naar Rotterdam te verplaatsen en KLM probeert een onbekend aantal passagiers „een acceptabel alternatief” te bieden, zoals een vlucht op dezelfde dag.

Ook nu gaat de slotcoördinator opnieuw naar de indeling kijken en moeten luchtvaartmaatschappijen plannen maken. Welke gevolgen het voor reizigers heeft dat nu in de eerste week van augustus opnieuw per dag duizend passagiers minder van Schiphol kunnen vertrekken, is nog niet bekend. KLM zegt desgevraagd nog niets over de situatie in augustus te kunnen zeggen.

Lees ook: Vliegen vanaf Schiphol deze zomer? Let hier dan op