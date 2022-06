‘Niet 2, maar 5 artsen van Zwols ziekenhuis verdacht van omkoping’

In het strafrechtelijk onderzoek naar omkoping in het Isala Ziekenhuis in Zwolle worden niet twee, maar vijf (oud-)cardiologen verdacht. Dat concludeert de Volkskrant donderdag op basis van onderzoek. Meerdere (voormalige) artsen van het ziekenhuis zouden een eigen bedrijf bezitten waarmee ict-diensten aan cardiologen wereldwijd worden geleverd, of een financieel belang in de onderneming hebben. De artsen zouden ervan verdacht worden steekpenningen aan te hebben genomen in ruil voor een voorkeursbehandeling voor de geleverde diensten.

Het Isala Ziekenhuis maakte eerder deze maand bekend twee artsen op non-actief te hebben gesteld in afwachting van een onderzoek van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

(FIOD) naar fraude door twee cardiologen. Volgens de Volkskant worden nu nog eens drie cardiologen verdacht: een emeritus hoogleraar interventiecardiologie die inmiddels bij het Radboudumc in Nijmegen werkt, de voormalig directeur van het Hartcentrum van het Zwolse ziekenhuis en een gepensioneerd cardioloog, die momenteel nog als arts werkt op Curaçao.

Het Zwolse ziekenhuis specificeerde bovendien niet waar de zaak precies om draait. De Volkskrant schrijft een intern rapport van het ziekenhuis in handen te hebben dat vorig jaar werd opgesteld. Daarin komt ook de gevoelige positie van het betreffende bedrijf, Diagram, aan bod. Dat zou afhankelijk zijn geweest van commerciële partijen, die „vaak verlieslatende wetenschappelijke studies” financierden. Sommige Isala-cardiologen wantrouwden het werk van sommige collega’s vanwege hun belangen in Diagram, omdat het volgens de kritische cardiologen belangrijk was „om goede relatie met leveranciers als sponsor” te houden vanwege de financiële afhankelijkheid. Of hierbij ook patiënten betrokken zijn geweest of in gevaar zijn gekomen, is niet bekend.

Zeker negen (voormalige) cardiologen van het Isala Ziekenhuis zouden gezamenlijk een belang van 40,5 procent hebben in Diagram. Justitie zou onderzoek doen naar de relaties van cardiologen met een belang in Diagram. De FIOD was voor NRC niet bereikbaar en het Isala Ziekenhuis laat donderdag weten geen vragen over de zaak te beantwoorden. Het is niet duidelijk of het ziekenhuis zelf gedupeerd is geraakt. Eerder stelde Isala „alle medewerking” te verlenen aan het onderzoek.