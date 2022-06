Moet iedereen vrij zijn op de dag dat de slavernij werd afgeschaft?

Krijgen alle Nederlanders vrij op 1 juli? Die vraag keert sinds enkele jaren steevast terug rond de viering van Keti Koti – de dag waarop de formele afschaffing van de slavernij in 1863 wordt herdacht. Op Keti Koti vieren nazaten van tot slaaf gemaakten in Suriname en op de Antillen de ‘gebroken ketenen’ van hun voorouders.

Maar dat slavernijverleden gaat alle Nederlanders aan, stellen organisaties en bedrijven zoals The Black Archives, Nederland Wordt Beter, Tony’s Chocolonely en radiozender FunX. Ze lanceerden vorige week een campagne waarin mensen worden opgeroepen 1 juli vrij te nemen. De initiatiefnemers hopen zo maatschappelijk draagvlak te creëren voor een nationale feestdag. „Ik neem vrij, totdat we allemaal vrij zijn”, luidt de campagneslogan.

Slavernijhistoricus Karwan Fatah-Black bespeurt „in de afgelopen zes of zeven jaar” in Nederland een „enorme verandering” die hij in andere landen met een koloniaal verleden niet ziet. Er is volgens hem steeds minder weerstand bij bijvoorbeeld gemeenten en organisaties waar het gaat om het erkennen en omarmen van het slavernijverleden.

Onder de bevolking is dat anders, stelde het Britse opiniebureau YouGov twee jaar geleden vast. De helft van de Nederlandse bevolking voelt meer trots dan schaamte over dat deel van de Nederlandse geschiedenis. Dat is in geen enkel ander land met een uitgebreid koloniaal verleden zo, aldus het bureau.

Grote Nederlandse gemeenten hebben in de voorbije jaren onderzoek laten doen naar hun rol in de slavenhandel en slavernij, Amsterdam en Rotterdam boden afgelopen jaar hun excuses aan, De Nederlandsche Bank (DNB) erkende begin dit jaar dat zijn geschiedenis „nauw verweven” is met slavernij.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV wordt 2023 genoemd als nationaal herdenkingsjaar, waar stil wordt gestaan bij 150 jaar afschaffing van de slavernij, met „extra aandacht [voor] dialoog over het slavernijverleden en hedendaags racisme”. Historicus Fatah-Black denkt dat het kabinet uiterlijk volgend jaar met formele excuses voor de slavernij zal komen. „Het zou mij verbazen als dat niet gaat gebeuren.”

De vraag is of er dan een nationale feestdag komt. Jamilah Blom, directeur van de interculturele vrije school Waldorf in Amsterdam-Noord, kan zich dat niet voorstellen: „Het is best lastig om het hele land mee te krijgen”, zegt ze. Zij denkt dat de behoefte aan een vrije dag vooral leeft in de Randstad. Voor het hele land eraan toe is, stelt Blom, moeten scholen meer aandacht besteden aan het slavernijverleden. „Dat is de eerste stap.”

Haar school geeft medewerkers en leerlingen dit jaar voor het eerst vrij op Keti Koti. Ze roept andere schooldirecteuren op ook aandacht te besteden aan Keti Koti, bijvoorbeeld door het zingen van een lied of het voorlezen van een verhaal dat aan het thema raakt.

Fatah-Black wil lokale en nationale overheden meegeven dat, als ze herdenkingen organiseren, ze de „de gemeenschap van nazaten niet uitsluiten”. Die gemeenschap zet zich al lang in voor erkenning van de geschiedenis. „Het in de marge houden van dit deel van de geschiedenis ging lang gepaard met het in de marge houden van de nazaten”, zegt hij. „Dat is niet voor herhaling vatbaar.”

Narsingh Balwantsingh (46) Programmamaker/raadslid Rotterdam (PvdA) Narsingh Balwantsingh. Foto Annabel Oosteweeghel „Mijn geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de afschaffing van de slavernij. Toen de slavernij in 1863 formeel werd afgeschaft, sloot koning Willem III een overeenkomst met de Britten om voortaan contractarbeiders in te zetten in plaats van tot slaaf gemaakten – daarvan ben ik een nakomeling. „Sinds vijf jaar neem ik vrij op Keti Koti. De avond ervoor bezin ik me op het leed dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan en daaraan koppel ik – voor mezelf – die gedeelde geschiedenis als nazaat van contractarbeiders. Op 1 juli omring ik mij met dierbaren. Ik probeer hen er dan van te overtuigen die dag de dialoog met zichzelf en anderen aan te gaan. Ik heb altijd betreurd dat Hindoestanen op 1 juli niet mee paraderen, en in plaats daarvan langs de kant toekijken. „Verreweg de meeste Nederlanders voelen geen verwantschap met donkere periodes in de Nederlandse geschiedenis. Daarom vind ik dat de politiek een voorbeeld moet stellen en gelegenheid moet creëren. Het is een teken van kracht als we in de spiegel durven kijken en willen veranderen, het is een teken van kracht om als overheid donkere periodes in de geschiedenis te erkennen. „Kort geleden zag ik in Groningen een poster van Keti Koti hangen, dat was echt een kippenvelmoment. Het is dus niet alleen iets dat in de Randstad leeft. Die poster gaf voor mij aan dat mensen je zien en naar je willen luisteren. Officieel excuses maken voor het slavernijverleden wekt wrevel, maar een vrije dag: daar kan toch niemand tegen zijn?”

Suzanne Glasbergen (38) Zelfstandig ondernemer uit Gouda Suzanne Glasbergen. Foto Annabel Oosteweeghel „Dit jaar neem ik voor het eerst vrij op Keti Koti. Op een vrije dag kun je bewust stilstaan bij dat deel van onze geschiedenis. Dat is ook de reden dat de ‘Ik neem vrij-campagne’ mij zo heeft aangesproken. Zelf heb ik niet specifiek affiniteit met het slavernijverleden, maar het is me opgevallen hoe weinig we daarmee doen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Daarom neem ik stelling. „In mijn studententijd heb ik een klein jaar op Zanzibar gewoond, voor een stage op een luxe resort. Daar zag ik het enorme verschil tussen de lokale bevolking en de witte expats. Nagenoeg alle goedbetaalde functies werden bekleed door expats. Deze afspiegeling van de vroegere kolonisatie maakte indruk. „Als we vooruit willen als maatschappij moeten we kennis hebben over de geschiedenis om die te kunnen erkennen. Het moge duidelijk zijn dat onze rijkdom voor een groot deel gebaseerd is op het slavernijverleden. Dat erkennen hoort erbij. „Vrijdag zal ik bij mijn dochter in de kleuterklas een verhaal voorlezen dat een beetje ingaat op de slavernij. Het is best lastig gebleken om boeken hierover voor kleuters te vinden. Ik vind dan ook dat dit onderwerp echt meer aan bod moet komen in ons onderwijs. „Ook vind ik dat een gemeente als Gouda een dag als Keti Koti moet aangrijpen om activiteiten te organiseren, juist voor ouders met een latente behoefte. Het liefst ga ik met mijn kinderen naar een theatervoorstelling die dit verleden aan de orde stelt. Ik kan zeker nog veel meer doen om me hierin te verdiepen en het beter te begrijpen.”

Twerrel Frankel Boumann (45) Medewerker financiën Tony’s Chocolonely Twerrel Frankel Boumann. Foto Roger Cremers „Ik ben me altijd bewust geweest van de geschiedenis, omdat mijn ouders het er thuis veel over hadden. We hebben onze stamboom voor een groot deel kunnen traceren, maar helaas niet tot de eerste slaaf, want dat spoor liep dood. „Keti Koti was voor mij niet echt een traditie. Ik ging soms ’s avonds naar het Oosterpark in Amsterdam, maar ik heb eigenlijk ook altijd gewerkt op 1 juli. Tot we hier drie jaar geleden vrij kregen. Toen dacht ik: hartstikke vet dat we hier het voortouw in nemen. „Ik zou vorig jaar heri heri [een traditioneel Surinaams gerecht dat helen betekent en op plantages werd gegeten] maken om samen op het werk op te eten, maar toen had ik mijn voet gebroken en ging het niet door. Dit jaar doen we dat alsnog. „Keti Koti vind ik belangrijk om waar het voor staat, het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij. Ik hoop dat campagne die we voeren om op 1 juli vrij te zijn, kan helpen de geschiedenis breder, eerlijker en vollediger te gaan onderwijzen op school. Ik heb zelf twee volwassen kinderen en we proberen onze eigen traditie op te bouwen door samen naar de plechtigheid op tv te kijken. De reuring die er nu is, heeft mij ook gesterkt. „Ik ben beter gaan volgen hoe er door de samenleving mee om wordt gegaan. Wat verandert er? Wat zou nog meer nodig zijn? Ik merk dat steeds meer mensen ermee bezig zijn, er wordt toch een vlammetje aangewakkerd om vragen te stellen. Op 1 juli vrij zijn, geeft je kracht. En het gevoel: ik mag ook voor mijn mening opkomen, ik mag er ook zijn.”