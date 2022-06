Meta ziet definitief af van komst datacenter in Zeewolde

Er komt definitief geen datacentrum in Zeewolde. Meta, het moederbedrijf van Facebook, ziet af van het plan om een groot datacenter te bouwen in de plaats in de Flevopolder. Dat heeft het techbedrijf donderdagavond bekendgemaakt. Volgens Meta is er geen sprake van „een goede match” met de omgeving. Er heerste veel lokale weerstand tegen het initiatief. „Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is”, aldus een woordvoerder van Meta.

Drie maanden geleden besloot Meta al om de bouwplannen voorlopig op te schorten, onder meer vanwege weerstand uit de regio, uit politiek en samenleving. Zo verloren lokale partijen zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Zeewolde en wonnen tegenstanders aan populariteit. Ook in de landelijke politiek was veel weerstand tegen het plan: minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) sprak zich er al eerder tegen uit. Bovendien weigerde het kabinet om 80 van de benodigde 160 hectare grond te verkopen aan Meta, dat de andere helft al bezat.

In december vorig jaar zag het er nog goed uit voor Meta: een meerderheid van de toenmalige gemeenteraad in Zeewolde stemde voor de komst het datacenter. Desondanks is het plan nooit vrij van kritiek gebleven. Buiten het gemeentehuis vonden op de avond van de stemming protestacties plaats en verschillende Tweede Kamerleden stelden tegen het initiatief te zijn. Bij klimaatactivisten heersen bezwaren over het stroomgebruik en natuurliefhebbers hekelen horizonvervuiling.

Lobby

Uit een reconstructie van NRC bleek in maart al de lobby van Meta averechts werkte en de weerzin in de politiek juist voedde. Zo drong de lobbyist van Meta in Den Haag aan op een voorkeursbehandeling voor het techbedrijf, terwijl dat vasthield aan de eigen bouwplannen en weigerde die aan te passen aan de situatie in de Flevopolder. Recent heeft Meta ook bouwkavels voor datacentra aangekocht in Denemarken en Zweden.

Minister De Jonge kwam in reactie op de Meta-plannen in Zeewolde met strengere regels voor datacentra. Het kabinet ziet uitsluitend nog ruimte voor dat soort plannen in twee Nederlandse gemeenten: die van de Hollandse Kroon in Noord-Holland en Hogeland in Groningen. In Middenmeer, een plaats in de Hollandse Kroon, werd in 2015 al een datacentrum gebouwd door Microsoft. Later verrees er ook een datacentrum van Google.