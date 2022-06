‘Meer aandacht en geld voor de opsporing is geen luxe’

‘Het arbeidsvoorwaardenpakket is schraal”, schertst Bernt Schneiders. De bestuurder die ‘schaduw-korpschef’ wordt bij de Nationale Politie, krijgt in zijn nieuwe functie geen uniform en al helemaal geen dienstwapen. De 63-jarige voormalige burgemeester is op verzoek van de Tweede Kamer en minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) als „extern toezichthouder” benoemd om de reorganisatie van de Landelijke Eenheid (LE) van de politie „actief te gaan monitoren”.

„Ik zie mezelf meer als een soort inspecteur”, zegt Schneiders. „Als wij vinden dat er ergens moet worden ingegrepen, kunnen we rechtstreeks contact opnemen met de minister.”

Hij is optimistisch over zijn werk. „Ik heb er vertrouwen in dat we de politie enorm vooruit kunnen helpen.”

Een jaar lang deed Schneiders met vier andere commissieleden onderzoek naar het functioneren van de Landelijke Eenheid. Donderdagochtend stuurde de minister hun bevindingen naar de Kamer. Ze kondigde aan alle aanbevelingen over te nemen. „Ze was heel complimenteus”, zegt Schneiders.

De Landelijke Eenheid (6.000 werknemers) zal worden opgesplitst. Eén eenheid gaat zich richten op landelijke operaties en expertise en één op landelijke opsporing van georganiseerde misdaad. Ook worden er maatregelen genomen om „de werkcultuur en leiderschap binnen de organisatie structureel te veranderen”.

Nederlandse FBI

„Het echte nieuws”, vertelt Schneiders – directeur van goededoelenorganisatie het VSBfonds – in zijn kantoor in Utrecht is dat er nu „een soort Nederlandse FBI komt”, zoals de voorzitter van politievakbond NPB Jan Struijs het heeft genoemd. „Al dat gedonder over wat er misging in de organisatie is niet onbelangrijk maar het gaat erom de politie toekomstbestendig te maken. Het is zaak de oprukkende zware criminaliteit en cybercrime te kunnen beteugelen en ook grootschalige ordeverstoringen beter aan te pakken. Het is toch ongelooflijk dat deze week demonstrerende boeren met mokers insloegen op politiebusjes. Er ligt een hoop werk om deze trends te keren.”

Dat alle betrokkenen, van vakbondsbestuurders, agenten tot Kamerleden, zijn rapport gretig omarmen, komt volgens Schneiders „doordat wij met heel veel mensen in het korps en in de omgeving daarvan hebben gesproken”. Bij aanvang van het onderzoek werd op het intranet van de politie gemeld dat iedereen die zijn ei kwijt wilde, zich bij de commissie kon melden. Tachtig mensen „van de werkvloer” deden dit. „Dan is het niet zo moeilijk een rode draad te vinden in de analyse van de moeilijkheden.”

Een van de problemen is dat bij de vorming van de Nationale Politie – tien jaar geleden – volgens Schneiders niemand voorzag hoe de criminaliteit zich zou ontwikkelen en welke aanpak dit vereiste. „Nog niet zo lang geleden kon Willem Holleeder gewoon op een scooter door Amsterdam scheuren. Mensen maakten een selfie met ‘de Neus’. Nu hebben we te maken met zeer goed georganiseerde criminele netwerken. Meer aandacht en financiële middelen voor de opsporing is geen luxe.”

Schneiders noemt het bijvoorbeeld „een beetje raar” dat de baas van de landelijke recherche in schaal 14 zit. „De grootste crimefighter van Nederland verdient bij wijze van spreken evenveel als een bureauhoofd op het ministerie van Justitie.” De lage salarissen maken het volgens Schneiders heel moeilijk „leidinggevenden met meer uiteenlopende competenties” aan te trekken, hetgeen volgens de commissie wel gewenst is voor een meer divers politieapparaat. „Frisse instroom is noodzakelijk om tot een andere cultuur en betere prestaties te komen.”

Gevoelige materie

Onder topfunctionarissen van de LE is enige onrust ontstaan omdat de commissie de huidige leidinggevenden opnieuw wil laten beoordelen. „De commissie acht het noodzakelijk dat de leiding van de LE in een traject met externe expertise wordt geschouwd om te bepalen of zij qua inhoudelijke kennis, competenties en karaktereigenschappen passen in de geformuleerde leiderschapsprofielen”, staat er. „Gevoelige materie”, zegt Schneiders. Daarom is de aanbeveling zo diplomatiek opgeschreven maar er moet wel wat veranderen in de leiding.

De commissievoorzitter adviseert ook dat het Openbaar Ministerie zich nadrukkelijker gaat bezighouden met de aanpak van de zware misdaad. „Officieren van justitie werkten tot nu toe alleen op zaaks-niveau met de LE samen. Maar het OM bemoeit zich niet met het uitstippelen van langlopend opsporingsbeleid. Er is een strategisch beleidsplan nodig bij de aanpak van de georganiseerde misdaad. Daar ligt een opgave voor het OM”.

„Ik sprak een recherche-officier van justitie die me vertelde dat hij bij regionale eenheden kreeg te horen dat hij met een onderzoek moest kappen als er niks uit kwam. Bij de LE kon hij eindeloos doorgaan met een zaak omdat niemand hem in de gaten hield. Dat is niet echt efficiënt omgaan met de capaciteit.”

De commissie gaat monitoren of de reorganisatie goed verloopt. „Een dag in de week prikken we ergens in de organisatie. Eventjes praten. De commissie zal ook contacten onderhouden met medezeggenschapsorganen. We zullen ons ervan moeten verwittigen dat de veranderingen echt tot stand komen.”