Maandenlange celstraffen wegens opruiing en bedreigen Jaap van Dissel

Complotdenkers Wouter R. (54), Joost K. (44) en Hans de M. (57) hebben donderdag maandenlange celstraffen gekregen wegens bedreiging en het verspreiden van complottheorieën in Bodegraven. De rechter in Den Haag veroordeelde de drie voor opruiing en bedreigingen van RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte (VVD), toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) en voor smaad van Van Dissel en een voormalig huisarts in Bodegraven. Zij deden zonder enig bewijs onder meer beschuldigingen van deelname aan een ritueel satanisch pedoseksueel misbruiknetwerk.

De rechtbank veroordeelde K. tot vijftien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Verdachte R. kreeg tot achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk te horen. De derde verdachte, Hans de M. krijgt een gevangenisstraf van 175 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. Ook krijgt hij een taakstraf van honderd uur. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben vastgesteld dat K. en R. verminderd toerekeningsvatbaar waren toen zij de bedreigingen en beschuldigingen deden. De M. was niet verminderd toerekeningsvatbaar, maar heeft volgens deskundigen wel een ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis.

De drie complotdenkers verspreidden zonder enig bewijs verhalen over Van Dissel, Rutte, De Jonge en de huisarts in onder meer YouTube-uitzendingen. Hierin was grote aandacht voor de „hervonden herinneringen” van Joost K. Volgens K. zou Van Dissel betrokken zijn bij ‘satanische rituele kindermoorden’. Ook zou K. door hem en een huisarts in Bodegraven zijn misbruikt. De YouTube-uitzendingen hadden enkele duizenden kijkers.

Begraafplaats

In juli vorig jaar won de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een kort geding tegen Joost K., Wouter R. en - nadat Hans de M. was gestopt met de online uitzendingen - de nieuwe mede-presentator Micha K. Zij moesten toen direct stoppen met hun uitzendingen en moesten zij hun eerder gepubliceerde verhalen offline halen. Volgens de rechtbank was er geen enkel bewijs voor de beweringen van de mannen, die zeiden dat er slachtoffers van een internationaal pedofielennetwerk op de algemene begraafplaats Vredehof in Bodegraven liggen.

De drie mannen noemden in hun uitzendingen onder meer namen van de vermeende daders, medeplichtigen en slachtoffers, waarna tientallen complotdenkers de begraafplaats in het dorp bezochten en bloemen bij de graven van kinderen neerlegden - tegen de wil van de nabestaanden in. In mei dit jaar besloot de rechtbank in Den Haag dat de drie mannen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een schadevergoeding van ruim 215.000 euro moesten betalen. Ook kwam er een noodverordening rond de begraafplaats, om ongenodigden daar weg te houden.

Het Openbaar Ministerie had aanvankelijk tegen Wouter R. 24 maanden celstraf geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Tegen Joost K., 592 dagen cel, waarvan 270 dagen voorwaardelijk en tegen Hans de M. 175 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. De straffen vielen bij R. en K. lager uit omdat zij verminderd toerekeningsvatbaar waren.