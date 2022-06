Lage inkomens krijgen per 2024 huurverlaging

Mensen met een laag inkomen die van een corporatie huren, krijgen per 2024 huurverlaging. Het gaat om een half miljoen huurders met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Zij gaan maandelijks 57 euro minder huur betalen dan mensen met een hoger inkomen.

Daarnaast zal de huurverhoging voor alle corporatiehuurders niet meer afhangen van de inflatie, maar van de cao-loonontwikkeling in het voorgaande jaar. De huren mogen vanaf volgend jaar worden verhoogd met een half procent minder dan de gemiddelde cao-loonstijging.

Dat zijn het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, corporatiekoepel Aedes en de Woonbond (huurders) overeengekomen. „Deze afspraken markeren de omslag, terug naar de volkshuisvesting”, aldus minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA).

Op basis van deze afspraken wordt de 1,7 miljard euro verdeeld die vrijkomt door afschaffing van de verhuurderheffing. Het kabinet zegde al eerder toe deze belasting voor woningcorporaties te schrappen in ruil voor bindende prestatieafspraken.

Meer sociale huurwoningen

De bouwproductie van sociale huurwoningen zal worden verdubbeld, zo is ook afgesproken, naar 30.000 per jaar. Tot en met 2030 moeten er zo 250.000 sociale huurwoningen bij komen, plus 50.000 middenhuurwoningen (met een huur tussen de 850 en 1.000 euro per maand).

Die 250.000 is een brutogetal: er zullen ook sociale huurwoningen worden gesloopt, waardoor het saldo lager uitvalt. Eind dit jaar moet duidelijk zijn hoeveel woningen corporaties bijbouwen en waar die komen. Het streven is dat 30 procent van de woningen in iedere gemeente sociale huur is. Van het begrip ‘sociale huur’ komt een duidelijke definitie in de wet. Dat was een uitdrukkelijk verzoek van de corporaties, die klagen dat private partijen woningen als sociale huur in de markt zetten en na een paar jaar overhevelen naar het duurdere segment.

Corporaties hebben 2,3 miljoen woningen. Zo’n driekwart daarvan heeft inmiddels een groen energielabel: A, B, of C. Afgesproken is dat de corporaties 675.000 van hun woningen (verder) isoleren en 450.000 woningen aardgasvrij maken. In 2026 mogen er geen slecht onderhouden woningen meer zijn. Om dat te bereiken gaan corporaties jaarlijks 200 miljoen euro uitgeven aan woningverbetering.