KLM lost laatste gedeelte coronaschuld af

KLM heeft de laatste 277 miljoen euro van de coronaschuld bij de Nederlandse staat afgelost. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij donderdag. Om de coronapandemie door te komen kon KLM in totaal 3,4 miljard euro lenen van de Nederlandse overheid en banken, maar het bedrijf maakte gebruik van 942 miljoen euro. De vliegmaatschappij had 5,5 jaar de tijd om de lening terug te betalen, maar deed dit in twee jaar.

In mei en juni loste KLM, waar de Nederlandse overheid aandeelhouder van is, eerst 311 miljoen euro en daarna nog eens 354 miljoen euro af. Na de eerste twee afbetalingen waren volgens KLM alle leningen bij banken afgelost. Nu heeft de maatschappij ook bij de Nederlandse staat geen coronaschuld meer.

KLM zegt de mogelijkheid te behouden om alsnog de resterende 2,4 miljard euro te lenen van de Nederlandse overheid en banken. Van dit bedrag komt 1,74 miljard euro van banken en 723 miljoen euro van de staat. De luchtvaartmaatschappij heeft dit onder meer besloten vanwege de hoge inflatie en stijgende kosten, en onzekerheid door het coronavirus en de oorlog in Oekraïne.

De maatschappij kon de betalingen naar eigen zeggen doen door onder meer het vertrek of ontslag van in totaal zesduizend medewerkers, het verlagen van de kosten, het verdwijnen van de reisbeperkingen en de toegenomen vraag naar vliegtickets. De omzet van KLM is in het eerste kwartaal van dit jaar ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De omzet in het eerste kwartaal vorig jaar bedroeg 930 miljoen euro. Dit jaar was die bijna 2 miljard.