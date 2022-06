Hooggerechtshof steunt Biden: migranten hoeven asielprocedure niet in Mexico af te wachten

Migranten die een asielverzoek hebben ingediend in de Verenigde Staten, hoeven het besluit daarover niet meer in Mexico af te wachten. Het Hooggerechtshof heeft donderdag in een uitspraak president Joe Biden gesteund die het beleid van zijn voorganger Donald Trump had afgeschaft, melden internationale persbureaus.

Trump voerde in 2018 het beleid in, bekend als Remain in Mexico, om de hoge instroom van migranten vanuit Mexico tegen te gaan. Het gaat om migranten die zelf niet Mexicaans zijn, maar uit ontwikkelingslanden komen. In afwachting van hun asielverzoek, werden ze teruggestuurd naar Mexico. In totaal zijn tussen 2018 en 2021 zo’n 68.000 migranten teruggestuurd. Er was veel kritiek op het beleid, onder andere omdat er meldingen waren van seksueel misbruik en ontvoeringen in de Mexicaanse grenssteden.

Biden heeft het beleid kort nadat hij werd beëdigd als president, in januari 2021, direct opgeschort en later veranderd. De Republikeinse staten Texas en Missouri hebben hem daarvoor aangeklaagd, maar nu steunt het Hof Biden. De huidige president wil een meer „humane” aanpak van het migratiebeleid aan de zuidelijke grens.