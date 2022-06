Hoe een niezende Thaise kat een dierenarts corona gaf

Een dierenarts in Thailand testte positief op SARS-CoV-2 nadat een kat in haar gezicht had geniest bij het afnemen van een neusmonster bij het dier. Genetisch onderzoek heeft bevestigd dat de eigenaren van de kat, de kat en de dierenarts met hetzelfde virus besmet waren. Daarmee is voor het eerst vastgesteld dat mensen ook door katten besmet kunnen worden. Thaise onderzoekers beschrijven het incident in het julinummer van Emerging Infectious Diseases.

Eerder zijn wel corona-infecties van huisdiereigenaren naar hun kat of hond beschreven in de literatuur, maar een infectie in omgekeerde richting, van dier naar mens, was tot nu eigenlijk alleen in de Nederlandse en Deense nertsenhouderij aangetoond. In Hongkong werden eerder besmette hamsters verantwoordelijk gehouden voor een uitbraak onder mensen.

Maar dat een kat een mens aansteekt is dus een zeldzaamheid, te meer omdat corona toch al zoveel circuleert onder mensen, waardoor de kans het van een ander te krijgen vele malen groter is dan van een huisdier.

De Thaise besmettingsgeschiedenis is dan ook een heel bijzondere. Het speelde al vorig jaar augustus, maar is nu beschreven in een wetenschappelijke publicatie. Het begon met Covid-19 bij een 32-jarige zoon en een 64-jarige vader in Bangkok. Ze waren beide zo ziek dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, maar in de ziekenhuizen in de hoofdstad was geen plek meer voor ze. Dus werden ze per ambulance naar het Prince of Songkla University ziekenhuis gebracht, een reis van 20 uur over een afstand van 900 kilometer. Hun tienjarige kat ging om niet nader toegelichte reden mee in de ambulance. In het ziekenhuis sliep de kat op het bed van de twee mannen.

De kat leek gezond, maar voor de zekerheid werd het dier twee dagen later toch meegenomen naar een veterinair ziekenhuis. Daar werd het dier getest op SARS-CoV-2 door een 32-jarige dierenarts. Met hulp van twee collega’s die de kat in bedwang hielden nam ze met een wattenstaafje een neus- en anusmonster af. De dierenartsen droegen handschoenen, een schort en een N95-mondmasker.

Via de ogen

Drie dagen later echter kreeg de dierenarts die de monsters had afgenomen verkoudheidsklachten, en nog eens twee dagen later testte ze positief op corona. Toen herinnerde ze zich dat de kat ook positief was gebleken en dat het dier tijdens de testhandelingen in haar gezicht had geniest. Hoewel de dierenartsen voorzorgsmaatregelen hadden getroffen om besmetting te voorkomen, hadden ze geen beschermende bril of gelaatscherm gedragen. Mogelijk was het virus van de kat via de ogen bij haar binnengedrongen. Haar twee collega’s bleken negatief.

Genetisch onderzoek liet vervolgens zien dat de zoon en de vader hetzelfde virus bij zich droegen als de kat, een virus van de deltavariant. Ook de dierenarts bleek besmet met deze variant. Dat vader, zoon, kat, dierenarts de meest waarschijnlijke besmettingsketen is geweest werd bevestigd doordat andere positieve monsters uit Songkha veroorzaakt waren door virussen die genetisch afweken.