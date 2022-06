Het langzame leven van Kees Torn, een cabaretier die verdwijnen wil

Is er een dankbaarder lijdend onderwerp denkbaar dan Kees Torn? Cabaretier, dichter, tekenaar, pianist, liedjesschrijver, al ziet hij zichzelf in het diepst van zijn gedachten het liefst als componist. Zal ik eens iets ergs zeggen? Ik kende hem niet. Nee, echt niet. Misschien dat hij zijn gloriejaren beleefde toen ik andere dingen te doen had, misschien is het een generatieding ook al is hij pas 55, ik weet het niet. Maar het goede nieuws is dat ik Kees Torn leerde kennen door de documentaire die André van der Hout over hem maakte, Een uit duizend, het langzame leven van Kees Torn (NTR).

De opening van de film is de beginscène uit een van zijn voorstellingen. Kees Torn komt op, stotterend, schuchter, studentikoos en vraagt of de mensen in de zaal misschien niet al te hard willen applaudisseren straks. Of lachen. Hij vraagt de technicus van dienst of het licht wat gedempt kan worden. Nog een beetje, nog iets. „Ach, doe maar helemaal uit ook.” Dit is een cabaretier die verdwijnen wil. Twintig jaar stond hij op podia door heel Nederland, in 2012 hield hij ermee op. De grote uitwissing, noemt hij het. Hij heeft alles wel behandeld op het podium, zegt hij in de film. Even later zegt hij dat hij niet weet of hij het nog wel kan opbrengen zich zes tot negen maanden af te zonderen om anderhalf uur cabaret te schrijven. Inmiddels twijfelt de kijker of hij het nog kán, gezien zijn alcohol-inname. De dag begint met een ochtendbiertje – keurig schenkt hij het blikje over in een glas. Daarna whisky. De hele dag: dikke sigaren.

Hij leeft van zijn spaargeld, in één huis met zijn vrouw José. Tenzij zij het op haar heupen krijgt en de boel aan kant wil maken, dan vlucht hij naar het tuinhuis dat zij voor hem heeft gekocht. Dit is zo’n man naar wie je geen omkijken hebt. Hij typt en typt brieven aan vrienden op de typemachine. Hij knipt plaatjes uit, bewaart die in een album, en kiest er zorgvuldig eentje uit voor op een envelop. Hij speelt piano. Bestudeert met een loep een dode vlieg, zuigt hem daarna op met de kruimeldief. Hij tekent cartoons, schildert, staart naar de lucht. Alles even consciëntieus en zonder haast.

Zijn brille heeft hij niet verloren. Als geen ander kan hij verwoorden hoe het is om hem te zijn. En als hij het niet voor de camera zegt, laat André van der Hout een fragment zien uit een voorstelling waarin hij speelt wat er speelt. Over stoppen met alles: „Om met steeds meer dingen te stoppen waar je niet blijer van wordt, heb je doorzettingsvermogen nodig.” De ‘grote uitwissing’ is veel langer geleden al begonnen.

Kloothommels

Twee keer wordt de rust van Kees Torn onderbroken met vragen die vooral vragen oproepen. Over zijn vader die hij pas leerde kennen toen hij volwassen was. Hij had in hem een geestverwant kunnen herkennen – al had vader Torn een kwade dronk en hij een huilerige – maar toen ging hij dood. Ook de filmmaker moet het laten bij het lied dat Kees Torn ooit over die vader schreef.

Mysterieuzer is wat Kees Torn vertelt over de woningbouwvereniging die dacht dat hij niet meer in zijn huis woonde en overging tot ontruiming. Zijn muziek, platen, boeken, tekeningen, correspondentie en de erfstukken van zijn pas overleden moeder. Alles weg. „Vernietigd door kloothommels op een kantoor.” Sindsdien heeft hij de motivatie niet meer opnieuw iets te creëren.

Hoe kon dit gebeuren? Hoe lang is dit geleden ? Was het een vergissing, een misdaad, of gewoon pech? Was dit soms de aanzet tot de ‘grote uitwissing’? Misschien dat hij er nog eens een boek over schrijft, zegt Torn. Een voorstelling misschien. Hij sluit niks uit. Maar eerst moet hij boven de materie staan. En zo ver is hij nog niet. „Op het moment vind ik mezelf te zielig.”