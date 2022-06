Helm voor snorfietsers vanaf 1 januari 2023 definitief verplicht

Alle snorfietsers en bijrijders moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm dragen. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag bekendgemaakt. Het ministerie hoopt dat hiermee het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder snorfietsers omlaaggaat. Eerder was de bedoeling dat de helmplicht per juli 2022 in zou gaan.

Per 1 januari moeten gebruikers een goedgekeurde brom- of motorfietshelm dragen of een speed-pedelec-helm. Wie er geen op heeft, riskeert een boete van 100 euro. Een snorfiets heeft een blauw kenteken en mag maximaal 25 kilometer per uur rijden. Aan de maximumsnelheid zal niks veranderen. In 2021 overleden 49 brom- en snorfietsers als gevolg van een verkeersongeluk, een jaar eerder waren dat er 33.

De snorfietsers mogen op fietspaden blijven rijden. In Amsterdam en Utrecht moeten snorfietsers op de rijbaan rijden en geldt nu al een helmplicht; voor die weggebruikers verandert dan ook niks. Branchevereniging RAI is blij dat de scooterrijder eindelijk duidelijkheid heeft, staat in een reactie. „De branche kan nu doorpakken en ervoor zorgen dat er voldoende helmen beschikbaar zijn.” RAI Vereniging zegt „weliswaar nooit voorstander” te zijn geweest van de helmplicht, maar dat nu „een zorgvuldige invoering voorop staat”.