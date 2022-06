Heeft Duitsland wel oog voor de belangen van Oost-Europese buren?

In Duitsland is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veel gepraat maar weinig gedaan, schreef de Amerikaanse historicus Timothy Snyder deze week in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Dat er veel is gepraat, valt niet te betwisten. Wetenschappers, kunstenaars en intellectuelen schreven open brieven aan kanselier Olaf Scholz – tegen wapenleveranties of juist voor méér wapens van Duitse zijde. Woensdag publiceerde weekblad Die Zeit een nieuwe oproep, waarvan auteur Juli Zeh de in Nederland bekendste ondertekenaar is, met de kop ‘Wapenstilstand nu!’. Europa moet de vrede op het continent herstellen, aldus de auteurs, en onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne aanzwengelen – aan wie dit pleidooi precies gericht is, blijft in het midden.

Ook Jürgen Habermas (93), Duitslands bekendste levende filosoof, discussieerde mee. Eind april prees hij de koers van kanselier Olaf Scholz als verstandig en bedachtzaam. Scholz, terughoudend in het leveren van zware wapens, zoekt volgens Habermas een middenweg die zowel een nederlaag voor Oekraïne als een Derde Wereldoorlog moet afwenden.

‘Oorlog en verontwaardiging’ was de kop boven Habermas. Hij ziet bij een jongere generatie die de „emoties niet verstopt en luidkeels meer engagement eist”, een gemakzuchtige morele verontwaardiging in de kritiek op Scholz’ traagheid. „De oorlogszuchtige retoriek verdraagt zich slecht met de toeschouwersloge”, schrijft Habermas. Inzetten op winst voor Oekraïne zonder zelf een wapen in de hand te nemen noemt hij „vroom zelfbedrog”.

Bovendien hebben de jongere generaties, volgens Habermas, niet geleerd dat een oorlog met een kernmacht niet in conventionele zin te winnen is – anders dan de oudere, Koude-Oorlog-generaties. „De atomaire dreiging”, aldus Habermas, „heeft tot gevolg dat [het conflict] in het beste geval beëindigd kan worden door een compromis zonder al te groot gezichtsverlies voor beide partijen.”

Russisch narratief

Volgens historicus Snyder verwart Habermas bedachtzaamheid met angst die wordt gevoed door Russische propaganda. Met zijn nadruk op het gevaar van een kernoorlog, aldus Snyder, echoot Habermas een Russisch narratief dat een overwinning door Oekraïne uitsluit. Want, anders dan Habermas en vele anderen uit het kamp-terughoudendheid steeds herhalen, een kernmacht kan wel degelijk verslagen worden, schrijft Snyder: zie de VS in Vietnam, de Sovjet-Unie in Afghanistan.

Snyder schrijft over een ontmoeting met de burgemeester van Boetsja, die hij vraagt wat hij mensen in Europa moet vertellen. De burgemeester van Boetsja antwoordt: vertel dat „ook wij bang zijn”, dat Oekraïners begrijpen dat oorlog Europeanen bang maakt. Snyder ziet het als een handreiking naar de Europeanen. Zijn gesprekken met Oekraïners, vindt Snyder, zijn veel rationeler en minder emotioneel dan die met de gemiddelde Europeaan: in Oekraïne gaat het over de eigen „soevereiniteit, de toekomst in Europa en de plicht toekomstige generaties te beschermen”, terwijl Habermas breedsprakig filosofeert over nationale generatieconflicten en gevoelens van verontwaardiging.

„De enige Oost-Europeaan die bij Habermas een naam en een stem krijgt”, schrijft Snyder, „is Vladimir Poetin”. Volgens Snyder, gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa, heeft Duitsland nog altijd een blinde vlek voor de belangen van de Oost-Europese buren. De Duitsers lazen Oekraïne de les over het fascisme, terwijl ze zaken deden met Rusland, zei Snyder eerder in een interview met Die Zeit.

Duitsland legde onder protest van Polen en Oekraïne de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 aan, voor de goeie banden met Rusland en economisch gewin. Het gebrek aan een Oekraïense stem bij Habermas noemt Snyder „koloniaal”: „Juist als voormalig koloniale macht in Oekraïne […] zijn de Duitsers het verplicht naar de Oekraïners te luisteren – eigenlijk al voor de oorlog, maar zeker na uitbraak van de oorlog.”

Habermas schrijft volgens hem alsof hij nog leeft in de Bondsrepubliek van de jaren zeventig, toen Duitsland zich moest voegen naar andere spelers op het wereldtoneel en vooral geen initiatief moest nemen. „Die onderdanige houding is misschien comfortabel”, schrijft Snyder, vooral omdat Habermas kan negeren dat de Bondsrepubliek sinds de jaren zeventig uit eigen beweging steeds afhankelijker werd van Russische energie – waardoor „Duitsland zelfs nu nog de Russische vernietigingsoorlog financiert.”

Naast woorden zijn er ook daden van Duitse zijde. Sinds begin van de oorlog is er ongeveer voor 1 miljard euro aan hulpgoederen en wapens aan Oekraïne geleverd. Dat valt enigszins in het niet bij de circa 15 miljard euro die Duitsland sinds begin van de oorlog aan Rusland overmaakte voor olie en gas. Vorig week kwamen ook de eerste zware wapens uit Duitsland aan in Oekraïne: zeven houwitsers.

De briefschrijvers rondom Juli Zeh, woensdag in Die Zeit, willen dat die wapenleveranties weer stoppen. Een „overwinning door Oekraïne” is geen realistisch doel, schrijven de intellectuelen, daarvoor zouden de Oekraïners niet moeten sterven. Evenmin als bij Habermas is er bij Zeh cs. veel oog voor het Oekraïens perspectief; daarentegen gaat het veel over de humanitaire en ecologische gevolgen van de oorlog, bijvoorbeeld het gebrek aan energie en aan voedsel.

De Duitse politicologe Ulrike Franke duidde de Duitse open-brieven-koorts zo: „De auteurs kunnen dan zeggen: maar ‘ik’ heb steeds om vrede geroepen. De verantwoordelijkheid van je af wassen terwijl je precies niets bijdraagt.”