De stikstofcrisis „heeft alles in zich om totaal te ontsporen”, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vorige week. Hij sprak over „een burgeroorlog”, maar dan „op een beschaafde manier”. Dat het ontspoort klopt, maar de beschaving is zoek, in ieder geval bij een kleine, geradicaliseerde groep boeren. Maandag zaagden boeren in de Krimpenerwaard honderd historische knotwilgen om, een onomkeerbare verminking van het landschap die de kaalslag van het kabinetsbeleid moest symboliseren, maar als vandalisme werd onthaald. Boeren die de natuur geweld aan doen: precies de beeldvorming die ze kunnen missen als kiespijn. Dinsdagavond kwam daar geweld tegen medemensen bij. Bij het huis van minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur, VVD) werd de politie onder de voet gelopen. Twee weken geleden was haar woonhuis ook doelwit. Toen was vooral de sfeer intimiderend. Ditmaal werd een politieafzetting doorbroken. Een politiewagen werd vernield. Woensdag verklaarde Kamerlid Derk Boswijk (CDA) dat hij even niet meer naar Den Haag komt, nadat boeren zijn gezin, inclusief twee jonge kinderen, thuis hadden ‘opgezocht’.

Zo lang mogelijk blijven praten en proberen te de-escaleren: voor de politie zijn dit leidende principes. Gelukkig maar: het al te soepel hanteren van de wapenstok zou niet bij Nederland passen. Tegelijkertijd moet het kraakhelder zijn dat het geweldsmonopolie bij de staat ligt. Het is dan ook te hopen dat er snel werk wordt gemaakt van het vervolgen van boeren die de wet overtreden. Als automobilisten in gevaar worden gebracht en politici hun werk niet meer kunnen doen, is het de hoogste tijd om een harde grens te trekken. De situatie bij het huis van Van der Wal was zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen en niet meer direct konden ingrijpen. Trekkers werden ingezet als wapens. Dat je als agent dan een stap opzij zet, is begrijpelijk. Dat agenten hun leven in zulke situaties niet zeker zijn, is absurd. „Hier worden grenzen overschreden en rechtstreeks onze rechtsstaat en democratie aangevallen”, zei Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond terecht. Dit heeft met betogen niets meer te maken. En het roept ook de vraag op of het gebruik van de trekker bij demonstraties niet gewoon verboden moet worden.

Op een ingelaste persconferentie waarschuwde Mark Rutte dinsdag: „Een politieauto die door een trekker wordt aangereden, autobranden, hooibalen die in brand worden gestoken, intimidatie van bestuurders en het uitrijden van mest op snelwegen. Het is niet acceptabel in dit land.” De premier heeft gelijk, maar zijn interventie was rijkelijk laat. De filosofie van Rutte is dat je verantwoordelijke ministers zo min mogelijk voor de voeten loopt, maar deze crisis vergt meer leiderschap. Zijn woordgebruik had scherper gekund: maak expliciet dat het gebruik van geweld en het bedreigen van de openbare orde kan leiden tot de confiscatie van trekkers, boetes of gevangenisstraffen.

Nederland wacht de komende jaren een groot, lastig debat over hoe de verstoorde balans tussen natuur en landbouw kan worden hersteld. Wat boeren met het bedreigen van politici en het blokkeren van snelwegen en zelfs vluchtstroken denken te gaan bereiken is gissen - sympathie wekt het niet. Er komt nu wel weer een debat, maar dat zal niet gaan over de zonder enige twijfel ingrijpende gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet. Nee, donderdag in de Tweede Kamer gaat het over het boerengeweld. Goedwillende boeren schieten daar niets mee op.

