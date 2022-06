Gamemakers lijken alleen nog in sciencefictionmonsters te kunnen denken

De Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles is al sinds jaar en dag het middelpunt van de gamekalender, de plek waar in juni alle hypes over de grootste games samenkomen tot één brij aan spectaculaire aankondigingen en ‘eerste blikken’ op titels waar al lang naar uit wordt gekeken.

Nou ja, is: was. De alleenheerschappij van E3 over de gamecyclus was al tanende toen de coronapandemie abrupt een einde maakte aan het fysieke evenement. De Amerikaanse Entertainment Software Association (ESA) poogde vorig jaar nog een bleke herstart, maar het mocht niet baten: E3 is niet meer, in ieder geval niet tot de volgende poging tot wederopstanding in 2023.

Het leek de grote gamemakers begin juni nauwelijks op te vallen. Gamers schamperden over de ‘niet-E3-week’, waarin giganten als Microsoft en Sony doodleuk dezelfde persconferenties gaven die ze normaal tijdens E3 zouden organiseren. Nieuwe games dus, nieuwe beelden, nieuwe inzichten. Maar de onverstoorbaarheid van de giganten kon niet verbergen dat de gameindustrie nog steeds, deels, vleugellam is geslagen door de coronapandemie. Het uitstellen van een nieuwe game is onderhand meer regel dan uitzondering. ‘Wat is er met alle games gebeurd?’, kopte vakblad GamesIndustry vertwijfeld. De impact van het thuiswerken op met name de eerste fases van gameontwikkeling zijn aanzienlijk.

Sciencefictionmonsters

Zo verschoof Starfield, de ambitieuze nieuwe sciencefictionspeeltuin van Bethesda Softworks, van eind dit jaar naar het eerste kwartaal volgend jaar. Fans kregen nu alleen een kans om voor het eerst te zien hoe die game in elkaar steekt – en zagen een spel met duizenden planeten die zorgelijk leeg aandeden. Andere titels als Forspoken, dat een uithangbord moet zijn voor de grafische capaciteiten van de nieuwste generatie gamehardware, en de opvolger van de geliefde Zelda-game Breath of the Wild werden ook voorzichtig verschoven naar een andere datum. Het najaar is gewoontegetrouw hét moment voor de grote blockbusters, maar gamers vragen zich nu al vertwijfeld af of spellen als God of War: Ragnarok er wel écht aankomen.

De daaruit voortvloeiende voorzichtigheid leidde tot een ‘niet-E3’ met weinig vuurwerk. Gamejournalist en presentator Geoff Keighley waarschuwde van te voren al dat zijn Summer Game Fest-persconferentie weinig nieuws te bieden zou hebben. Het bleef bij een aantal nieuwe sciencefictionhorrorgames als Fort Solis, Routine en Aliens: Dark Descent, die zoveel op elkaar lijken dat ze allemaal in elkaar lijken over te vloeien. Je zou je bijna afvragen of dit de creatieve nalatenschap van Covid-19 voor de gameindustrie zal zijn: een lange processie van gamemakers die alleen nog maar in bedreigende sciencefictionmonsters kunnen denken.

Her en der waren er wel verrassingen onder de iets kleinere namen: fantasy-survivalgame Nightingale, bijvoorbeeld, waarin spelers in een victoriaanse wereld huis en bestaan moeten opbouwen terwijl ze monsters bevechten. De van oudsher satirische persconferentie van uitgever Devolver Digital hield het gamende internet een dag in zijn greep met The Plucky Squire, een prachtig ontworpen spel over een kinderboekpersonage dat op de pagina’s van zijn eigen boek op avontuur gaat. En Microsoft toonde tijdens een eigen persmoment de nieuwe game Pentiment. Dit moordmysterie-rollenspel oogt als de tekenkunst van middeleeuwse monniken die tot leven wordt gewekt. Kortom: de grote blockbusters laten op zich wachten, gamers moeten het de komende tijd doen met interessante experimenten en gekke uitspattingen uit de bak van de iets kleinere games.