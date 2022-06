De historicus Mark Rutte heeft eigenlijk een hekel aan het losse gebruik van het predicaat ‘historisch’. Zeker als het gaat om politici die op internationale bijeenkomsten hun eigen besluiten als historisch bestempelen. De EU-top eind vorige week in Brussel, waar Oekraïne en Moldavië kandidaat-lid van de EU werden, wilde hij dan ook niet historisch noemen. Bondskanselier Olaf Scholz, bijvoorbeeld, greep wel naar de door veelvuldig gebruik uitgeholde kwalificatie.

Op de NAVO-top in Madrid, waar onder andere de toetreding van Zweden en Finland tot het bondgenootschap werd gevierd, kreeg Rutte de vraag weer. Historische bijeenkomst? Rutte: „Totaal historisch”. Ruim tien jaar geleden nog was de Russische president, Dmitri Medvedev, te gast op een NAVO-top omdat iedereen de hoop koesterde dat Rusland een goede partner van het Westen kon worden, memoreerde hij. In de zomer van 2022 is de gedachte dat Vladimir Poetin op een NAVO-top komt voorrijden, ronduit absurd.

Hoe je de besluiten van de afgelopen week ook noemt, feit is dat Europa in razend tempo een nieuwe politieke gedaante aanneemt. Poetin heeft met de invasie van Oekraïne eind februari een omwenteling in gang gezet die nu vaste vorm krijgt. Om ons heen wordt een nieuw politiek gebouw opgetrokken.

President Biden spreekt op de NAVO-top met premier Rutte en de Turkse delegatie: president Erdogan, een tolk, en minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu. Foto Susan Walsh / AFP

Het mag dan nog jaren duren voordat Oekraïne en Moldavië echt lid worden van de Unie, en mogelijk duurt het nóg langer voor Georgië, dat ook wil aansluiten, maar één blik op de kaart van Europa laat zien hoe verstrekkend hun toetreding is. Opeens liggen beide EU-hoofdsteden, Brussel en Straatsburg, aan de periferie. Om nog maar te zwijgen van Den Haag. Berlijn en Warschau liggen straks meer in het centrum. De historische verzoening tussen Frankrijk en Duitsland die aan de EU ten grondslag ligt en van Straatsburg een ideale symbolische EU-stad maakt, wordt ingehaald door nieuwe historische feiten. Wat het voor Europa betekent als het zwaartepunt van west naar oost verschuift, moet nog doordringen.

Ook zonder de grote stap van EU-lidmaatschap voor Kiev en Tbilisi verandert de politieke kaart van Europa al ingrijpend. Na de Val van de Muur kozen de voormalige Warschaupact landen in Oost-Europa voor het Westen, voor NAVO en EU. Tussen Oost-Europa en Rusland lag alleen nog een strook voormalige Sovjet-Republieken, de ‘in-between-countries’. Zij werden speelbal tussen Oost en West. Poetins oorlog forceert nu een doorbraak. Oekraïne, Moldavië en Georgië kozen voor het Westen en het Westen heeft ze alvast omarmd, ook al is de strijd om invloedssferen nog lang niet beslecht.

Fortificatie

Als je door een militaire bril naar Europa kijkt, zijn de gevolgen van Poetins oorlog eveneens evident. Europa voelt sinds 24/2 de Russische dreiging waar het jaren de ogen voor sloot. Nu voltrekt de fortificatie van het NAVO-kerngebied zich in hoog tempo. Meer wapens, meer militairen, meer NAVO-leden en een nieuwe werkwijze: allemaal ter verdediging tegen Rusland.

„Ik heb Poetin voor de oorlog gezegd dat áls hij zou binnenvallen, de NAVO niet alleen sterker zou worden maar ook meer verenigd”, zei de Amerikaanse president Joe Biden in Madrid tegen verslaggevers. „Dat is precies wat we hier vandaag zien.”

Biden zocht soms naar woorden en verhaspelde even Zweden en Zwitserland, maar hij had een heldere boodschap. „Een aanval op één is een aanval op allen en we zullen elke inch van het NAVO-grondgebied verdedigen. Elke inch.”

Een Amerikaanse president wordt geacht zoiets te zeggen, maar het zijn meer dan woorden. De VS sturen steeds meer militairen naar Europa – het totaal komt straks op 120.000 – en de VS vestigen een permanent hoofdkwartier in Polen.

Er gingen de afgelopen maanden inderhaast al 40.000 NAVO-militairen van west naar oost om de oostflank beter te beschermen. Het noorden – Polen en de Baltische landen – kreeg na de annexatie van de Krim in 2014 al mondjesmaat NAVO-militairen. De multinationale battlegroups waren niet meer dan een waarschuwing: een inval betekent dat het hele bondgenootschap in actie komt. Na de inval in Oekraïne kregen ook de zuidelijkere landen versterking. Deze week werd die geïmproviseerde verdediging verduurzaamd.

Frontliniestaten

De voormalige Warschaupactlanden gaan in zekere zin lijken op West-Duitsland tijdens de Koude Oorlog: ze krijgen een belangrijke rol als ‘frontlinie-staat’. De westelijke partners nemen, ook een herinnering aan de Koude Oorlog, medeverantwoordelijkheid voor een land of een regio aan die oostgrens. Nederlandse militairen weten straks waar ze wat moeten doen in geval van nood. Net zoals Nederland destijds moest bijdragen aan de verdediging van de Duitse laagvlakte, krijgt de Nederlandse krijgsmacht straks vermoedelijk een taak in Litouwen, waar ze al een paar jaar actief is.

Er is wel een belangrijk verschil met destijds. Tijdens de Koude Oorlog verrezen in West-Duitsland garnizoenssteden, met scholen, supermarkten, woningen en sportclubs voor buitenlandse militairen die er vaak jaren woonden. Dat gaat nu anders. De meeste militairen blijven in hun eigen land en worden desnoods snel overgebracht.

Onderdeel van de fortificatie die de komende jaren opgebouwd wordt, is ook een verhoogde paraatheid voor 300.000 militairen, die uiterlijk binnen dertig dagen inzetbaar moeten zijn. Dat is een enorme sprong vergeleken met de 40.000 militairen die de NAVO nu snel op de been kan brengen.

De Baltische landen gingen schoorvoetend akkoord met de nieuwe ideeën: ze zijn bang dat ze binnen dertig dagen onder de voet gelopen kunnen worden. De NAVO stelt daar tegenover dat je een grotere invasie van verre ziet aankomen. Of je met die geruststelling in Estland beter gaat slapen?

De nieuwe NAVO bestaat vooralsnog vooral uit plannen, maar de richting is duidelijk: waar de alliantie tot nu vooral leunde op waarschuwing en dreigement, is er nu meer oog voor daadwerkelijke verdediging. Rutte verwees in Madrid naar de lessen uit de jaren tachtig toen de NAVO met succes koos voor een harde koers tegen de Sovjet-Unie. Die historische les wordt nu opnieuw geleerd. „Je kunt het gevaar van een confrontatie alleen verminderen door sterk te zijn.”

Redacteur geopolitiek Michel Kerres schrijft om de week een column over de kantelende wereldorde.